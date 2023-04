Prognose: Die Wohnungsnot wird noch schlimmer

Ein WG-Zimmer für 600 Euro? In Tübingen nicht ungewöhnlich. Familien, Studierende, Rentner: vielen fehlt bezahlbarer Wohnraum. Dabei hätten einige Anspruch auf eine Sozialwohnung.

Wer in der beliebten Uni-Stadt Tübingen wohnen will, muss ordentlich zahlen. Mittlerweile hätten viele Tübinger Haushalte ein Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein und könnten somit in eine Sozialwohnung einziehen, schätzt die Stadt. So viele Sozialwohnungen gibt es aber bei weitem nicht. Was also tun gegen die Wohnungsnot?

Die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt ist hoch

Anja Lochner ist alleinerziehend mit zwei Kindern. Über den normalen Wohnungsmarkt hat sie in Tübingen eigentlich noch nie eine Wohnung gefunden, sagt sie. Familien und besonders Alleinerziehende hätten kaum eine Chance.

"Es funktioniert eigentlich nur über Beziehungen. Die letzten zwei Wohnungen habe ich über Freundinnen bekommen."

Anja Lochner ist froh, dass sie bald in ein genossenschaftliches Wohnprojekt einziehen kann. Noch ist das Mehrgenerationenhaus im Bau. SWR

Genossenschaftliches Wohnen als Alternative

Bald steht wieder ein Umzug an. Wenn ihre Kinder aus dem Haus sind, will Lochner in ein genossenschaftliches Wohnprojekt ziehen. Das nimmt ihr viele Sorgen – zum Beispiel wegen Eigenbedarf gekündigt zu werden. "Beim genossenschaftlichen Wohnen hat man lebenslanges Wohnrecht. Man ist sicher vor ständig steigenden Mieten. Das Gebäude ist dem Immobilienmarkt entzogen." Um in das Mehrgenerationenhaus ziehen zu dürfen, hat Lochner einen Wohnberechtigungsschein beantragt.

40 Prozent der Haushalte könnten in Sozialwohnung leben

Der Schein erlaubt Menschen mit geringem Einkommen in eine Sozialwohnung zu ziehen. Wobei von geringem Einkommen mittlerweile fast nicht mehr die Rede sein kann. Auch Besserverdienende bekommen den Schein mittlerweile. Rund 40 Prozent der Tübinger Haushalte hätten ein Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein und damit auf eine Sozialwohnung, schätzt Axel Burkhardt, Wohnraumbeauftragter in der Stadtverwaltung Tübingen. Die Schätzung beruht auf Zahlen zum durchschnittlichen Einkommen.

So kommt die Stadt auf ihre Schätzung Wie viele Haushalte in Tübingen tatsächlich zum Einzug in eine Sozialwohnung berechtigt wären, ist laut Axel Burkhardt, Wohnraumbeauftragter in Tübingen, nicht ganz genau rauszukriegen. Er schätzt etwa 40 Prozent. Die Zahl habe er aus den Einkommensdaten für das Land Baden-Württemberg ermittelt und diese auf Tübinger Verhältnisse angepasst. "Wir gehen davon aus: Etwa 40 Prozent der Haushalte in Tübingen haben Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein." Wohnberechtigungschein hilft nur bedingt Wer einen Wohnberechtigungsschein hat, findet nicht automatisch eine Sozialwohnung. Laut Stadtverwaltung gibt es in Tübingen gerade mal 1.700 geförderte Mietwohnungen. Darüber hinaus noch etwa 2.300 weitere Wohnungen, die zwar nicht mehr preisgebunden seien, aber dennoch zu günstigen Preisen vermietet würden. Ein geringer Anteil angesichts der etwa 43.000 Wohnungen (Stand 31. Dezember 2021), die es in Tübingen gibt.

Auch der Mittelstand lebt in Sozialwohnungen

Der Wohnberechtigungsschein sei nicht nur an die finanzschwächsten Haushalte gerichtet, sondern auch für den Mittelstand ein Thema, so der Wohnraumbeauftragte. Eine Vierköpfige Familie bekomme den Schein bei einem Jahreseinkommen von bis zu 70.000 Euro brutto. Dass die Einkommensgrenzen zu hoch gesetzt sind, findet er nicht. Eine Familie, die an der Einkommensgrenze liege, könne sich keine Miete von bis zu 15 Euro pro Quadratmeter, wie sie in Neubauten in Tübingen üblich ist, leisten. "Und deshalb braucht sie auch tatsächlich einen Wohnberechtigungsschein."

So bekommt man einen Wohnberechtigungsschein Wer eine Sozialwohnung beziehen will, muss dem Vermieter einen Wohnberechtigungsschein vorlegen. Ob man ihn bekommt, hängt vom Einkommen ab. Beantragen kann man ihn persönlich oder per Post bei der Stadt Tübingen. Die Einkommensgrenze, bis zu der man den Schein bekommen kann, hängt von der Haushaltsgröße ab. So kann laut Tübinger Stadtverwaltung eine alleinstehende Person mit bis zu 51.000 Euro und eine Familie mit zwei Kindern und maximal 69.000 Euro Bruttojahreseinkommen einen Wohnberechtigungsschein erhalten.

Neubauten lösen das Problem nicht

Genug Sozialwohnungen für alle, die berechtigt wären, gibt es in Tübingen bei weitem nicht. Auf 90.000 Einwohner kommen laut Stadtverwaltung gerade mal rund 1.700 Sozialwohnungen. Neue Wohnungen zu bauen reiche nicht aus, um das Problem zu lösen und dauere viel zu lange. Eine andere Lösung müsse her, sagt der Wohnraumbeauftragte. Man müsse schauen, wo es noch ungenutzen Wohnraum gebe. Außerdem sollten Kommunen aktiv in den Mietpreis eingreifen dürfen. Das müsse die Bundespolitik erlauben.

Gegen die Wohnungsnot: Am Hechinger Eck in Tübingen entstehen neue Wohnungen. SWR Christoph Necker

Prognose: Die Wohnungsnot wird noch schlimmer

Der Wohnungsnot Herr zu werden, ist auch Aufgabe von Tübingens Baubürgermeister Cord Soehlke. Er glaubt, die Not wird in den kommenden Jahren noch deutlich schlimmer.

"Ich glaube, da kommt ein ganz großes Thema auf unsere Stadtgesellschaften zu, das eine gewisse Sprengkraft hat. Das macht mir weit über Tübingen hinaus Sorgen."

Menschen mit geringem Einkommen, die die Stadt am Laufen halten - etwa Krankenpfleger, Erzieher oder Bäckerinnen - würden durch die hohen Mieten vertrieben.

Wohnungsnot auf mehreren Ebenen bekämpfen

Die Stadt versucht, auf unterschiedliche Art gegenzusteuern - zum Beispiel mit innovativen Wohnprojekten und Nachverdichtung. Geplant sind auch Angebote für Rentner, ihre zu groß gewordene Wohnung einzutauschen, sagt Soehlke. Letztlich müsse aber jeder einzelne helfen und ungenutzen Wohnraum, etwa Einliegerwohnungen, zur Verfügung stellen.