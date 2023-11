Manche Frühchen wiegen nur etwas mehr als ein Päckchen Butter. Diese Kinder überleben nur mit viel medizinischer Hilfe. Darauf hat die Kreisklinik in Reutlingen aufmerksam gemacht.

Für Eltern ist es meist ein Schock, wenn das Baby viel zu früh auf die Welt kommt. Manche wiegen sogar unter 400 Gramm. Oft überleben Frühchen nur mit intensivmedizinischer Behandlung. Zum Weltfrühgeborenen-Tag am Freitag hat unter anderem das Kreiskrankenhaus in Reutlingen mit einer Luftballon-Aktion auf das Thema aufmerksam gemacht.

Für jedes Frühchen unter 1.250 Gramm, das im vergangenen Jahr am Steinenberg Kreisklinikum geboren wurde, ließ der Frühchen Verein Reutlingen einen Luftballon steigen - knapp 20 Stück. Insgesamt kommen dort pro Jahr zwischen 250 und 280 Frühchen zur Welt. Als Frühchen gelten Säuglinge unter 2.500 Gramm. Bei der Aktion am Reutlinger Kreisklinikum waren neben Ärzten und Ärztinnen auch betroffene Eltern mit ihren Kindern dabei. Sie erzählten bei dem Treffen, wie traumatisch die Geburt und die Zeit danach für sie war. Bis heute sind sie für die Hilfe und Begleitung am Steinenberg Klinikum dankbar.

Ab wann spricht man von Frühchen? Normalerweise dauert eine Schwangerschaft etwa 40 Wochen. Wenn ein Baby vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren wird, dann ist es laut Bundesverband "Das frühgeborene Kind" ein sogenanntes Frühgeborenes. Die meisten Frühgeborenen wiegen bei ihrer Geburt weniger als 2.500 Gramm. In der Gruppe der Frühgeborenen werde noch einmal unterschieden, je nach Schwangerschaftswoche und Geburtsgewicht. Frühchen ist nicht gleich Frühchen Kinder, die zwischen der 34. und der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, werden nach Angaben des Bundesverbands als späte Frühgeborene bezeichnet. Bezüglich Gewicht und Körpergröße unterscheiden sie sich von reif geborenen Kindern nur unwesentlich. Dennoch fehlt auch ihnen wertvolle Entwicklungszeit. Als Frühgeborene mit sehr niedrigem Geburtsgewicht werden Babys bezeichnet, wenn sie weniger als 1.500 Gramm wiegen. Sie kommen meist vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt. Frühgeborene mit extrem niedrigem Geburtsgewicht wiegen anfangs weniger als 1.000 Gramm und werden in der Regel vor der 29. Schwangerschaftswoche geboren. Quelle: Bundesverband "Das frühgeborene Kind"

Wichtig: Hautkontakt und Muttermilch

Viele erinnern sich an die Zeit auf der Frühchen-Intensivstation in Reutlingen und an die besondere Pflege, die ihre Kinder dort erhalten haben. Denn Frühgeborene haben ein sehr empfindliches Immunsystem, ihre Atmung funktioniert meist noch nicht richtig. Auch ihr Darm ist noch nicht ausgereift. Die Spezialisten in Reutlingen versuchen bereits bei der Geburt Komplikationen zu verhindern. Weil es für frühgeborene und kranke Babys oft zu wenig Muttermilch gibt, wurde an der Kreisklinik Reutlingen im Mai eigens eine Muttermilchbank eingerichtet.

Reutlinger Stadthalle leuchtet lilafarben

Die Reutlinger Stadthalle leuchtet am Weltfrühgeborenen-Tag lilafarben - lila gilt weltweit als die Farbe für Frühchen. Auch die Arche Gruppe Kusterdingen leuchtet am Freitag in lila. Laut Arche macht die Aktion darauf aufmerksam, dass dort Kinder wohnen, die intensivpflegebedürftig sind und Hilfe brauchen.

Nach Angaben des Bundesverbandes "Das frühgeborene Kind" kommen jährlich über 64.000 Babys zu früh auf die Welt. 10.000 wiegen unter 1.500 Gramm.