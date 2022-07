Oberschwabenklinik rüstet Krankenwagen für Babys und Frühchen auf

Der Oberschwabenklinikverbund (OSK) verbessert den Transport schwer verletzter oder kranker Babys sowie von Frühchen. Die müssen im Notfall besonders behutsam transportiert werden.

Wenn Rettungskräfte zu einem Notfall mit Frühchen oder Babys gerufen werden, muss es schnell gehen. Und der Transport muss für die kleinen und kleinsten Patienten vor allem sicher und schonend sein. Auch Verlegungen von Frühchen und kleinen Babys in andere Krankenhäuser stellen die Rettungskräfte oft vor Herausforderungen. Deshalb wurde der Baby-Notfallwagen in Ravensburg jetzt modernisiert. Es ist laut OSK-Angaben der einzige solche Wagen in ganz Oberschwaben.

Besonders Frühchen müssen mit großer Sorgfalt behandelt und transportiert werden. IMAGO MAGO / Cavan Images

Spezialfederung und Inkubationskästen

Rund 160 Mal pro Jahr werde der spezielle Notfallwagen alarmiert, so die OSK. Der neue Baby-Notfallwagen hat eine bessere Fahrgestell-Federung und kann per Hydraulikvorrichtung sogenannte Transport-Inkubatoren behutsam ins Fahrzeug hieven. In diesen Kästen werden die Babys beatmet, mit Medikamenten versorgt und überwacht. Sie können damit auch in Rettungshubschraubern sicher transportiert werden.

"Nun kann der Transport selbst von sehr kleinen Frühgeborenen noch behutsamer durchgeführt werden."

Die OSK hat zwei solcher Transport-Inkubatoren, deren neues Sicherheitssystem Babys zudem bei Unfällen schützt. Daher könnten nun auch herkömmliche Krankenwagen Babys darin transportieren, so ein Sprecher.