Weihnachtsmärkte finden zum Großteil wieder statt

Viele Städte in der Region Neckar-Alb wollen nach zwei Jahren Coronapause wieder für Weihnachtsstimmung sorgen. Doch nicht überall läuft es wie gewohnt.

Dieses Jahr sind an vielen Orten wieder Weihnachtsmärkte geplant: so zum Beispiel in Balingen, Reutlingen und Sigmaringen. Dort sollen sich die Menschen bald wieder an gebrannten Mandeln, Glühwein und gebasteltem Schmuck erfreuen. Auch die Stadt Tübingen ist fest entschlossen, dass Vereine den Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende wieder ausrichten sollen. Nur ein großer Coronaausbruch könne das verhindern, sagte eine Sprecherin dem SWR. Auch das bekannte Tübinger Schokoladenfestival chocolART soll wieder zwischen dem 29. November und dem 4. Dezember stattfinden. Als Highlight gibt es unter anderem zwei Schokoladen-Tastings mit Fairtrade-Produkten aus Südamerika und Afrika.

Nur kleiner Weihnachtsmarkt in Freudenstadt

In Freudenstadt dagegen kann der große Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz nicht wie gewohnt stattfinden. Er ist bereits im September abgesagt worden, da sich für die 60 geplanten Verkaufsstände nur 20 Interessenten meldeten. Das Stadtmarketing vermutet, dass das unter anderem an steigenden Preisen, Personalmangel und Sorgen aufgrund des Ukraine-Kriegs liegen könnte. Als Alternative soll es vom 9. bis 18. Dezember einen deutlich kleineren Weihnachtsmarkt mit Bewirtung und Kunsthandwerkern im Kurgarten geben.