Messe "schön&gut" auf der Schwäbischen Alb

Am Samstag beginnt in Münsingen die Kombi-Messe "schön&gut" und "Slow Schaf". Vier Tage lang gibt es Spezialitäten von der Schwäbischen Alb sowie Produkte von Schaf und Ziege.

Im Alten Lager in Münsingen (Kreis Reutlingen) findet am verlängerten Wochenende die Messe "schön&gut" statt. Unter dem Motto "Alles was das Leben schöner macht" bieten regionale Betriebe in den alten Kornspeicherhallen und auf dem freien Gelände zwischen den Gebäuden ihre Produkte an.

Kleidung, Seife und Schmiedekunst

Dabei geht es nicht nur um Essen und Trinken, auch Mode, Kosmetik und Wohnkultur wird präsentiert. An verschiedenen Ständen können die Besucher zum Beispiel Kleidung aus Schaf- und Alpakawolle, Seifen, Schuhe und Taschen aus Filz, Holzbesteck und Schmiedekunst kaufen.

Verschiedene Tier-Rassen

Kinder können sich über eine kleine Tierschau freuen. Verschiedene Rassen von Schafen und Eseln sind auf dem Freigelände zu sehen. In der Wollwerkstatt kann man sich außerdem das Filzen beibringen lassen.