Warnstreik im Zollernalbklinikum: Nur Notfälle werden behandelt

Mitarbeitende in den Krankenhäusern Balingen und Albstadt streiken am Mittwoch. Der Grund sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

In der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst kommt es auch in der Region zu weiteren Warnstreiks. Am Mittwoch hat die Gewerkschaft ver.di die Mitglieder im Zollernalbkreis dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Vor allem das Zollernalbklinikum bekommt die Auswirkungen des Warnstreiks zu spüren. In den Krankenhäusern in Balingen und in Albstadt werden nur Notfälle behandelt. Operationen, die warten können, werden nach Angaben der Klinik verschoben.

Landratsamt und Stadtverwaltung werden auch bestreikt

Ebenfalls vom Warnstreik betroffen sind am Mittwoch laut ver.di das Landratsamt und die Arbeitsagentur in Balingen sowie die Stadtverwaltungen in Balingen, Albstadt und Hechingen. Auf dem Balinger Rathausplatz und auf dem Bürgerturmplatz in Albstadt soll es eine Kundgebung geben. Am Donnerstag gibt es dann im Kreis Reutlingen Warnstreiks. Auch dort werden Kliniken betroffen sein.