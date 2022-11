Heizen mit Holz: Der Kaminofen ist in Tübingen beliebt

Immer mehr Menschen in Tübingen reaktivieren ihren Kamin, sagt Martin Katz von der Tübinger Schornsteinfegerinnung. Gründe sind die Energiepreise und der Wunsch nach Sicherheit.

Laut Schornsteinfeger Martin Katz werden viele Kaminöfen in Tübingen in den letzten Monaten wieder in Betrieb genommen. Die Leute wollen die Sicherheit, im Winter nicht im Kalten sitzen zu müssen. Außerdem sind ihnen die Preise für das Gas zu hoch, so Katz.

Inbetriebnahme eines alten Kamins nicht so einfach

Martin Katz, der auch der stellvertretende Obermeister der Tübinger Schornsteinfegerinnung ist, hat in den letzten Monaten rund 200 Anrufe von Menschen erhalten, die einen Holzofen haben wollten. Doch das geht laut Katz nicht so einfach, denn so eine Feuerstätte sei abnahmepflichtig. Das heißt, ein Schornsteinfeger oder eine Schornsteinfegerin muss sich den Kamin vor Inbetriebnahme genau ansehen und ihn als sicher bewerten. Außerdem sollten die Hausbesitzerinnen und -besitzer geschult werden, welches Holz sie nutzen können und wie sie mit dem Kamin umgehen.

Auch wenn es schon einen Kamin gibt, der nach Jahren wieder in Betrieb genommen werden soll, muss dieser von einem Schornsteinfeger vorher kontrolliert werden. Denn die Feuerstätten unterliegen laut Landesumweltministerium einer Überwachungspflicht.

Feuchtes Holz kann gesundheitsschädigend sein

Das Holz sollte, laut Katz, bevor es zum Heizen genutzt wird, zwei bis drei Jahre liegen, damit es lang genug trocknen kann. Holzhändler der Region sprechen von einer Trockungsdauer von ein bis zwei Jahren. Wenn es zu feucht ist, riecht und raucht es unangenehm und kann gesundheitsschädigend wirken, so Katz.

Problem: Holzpreise steigen

Ein Stapel Brennholz ist heute viel teurer als noch vor ein paar Jahren. SWR Ingemar Koerner

Viele Hausbesitzerinnen und -besitzer setzen auf das Heizen mit Holz. Sie fühlen sich dabei sicherer und unabhängiger vom politischen Geschehen als zum Beispiel bei der Gasnutzung. Außerdem ist es zum Teil billiger als die Versorgung mit Gas. Doch auch die Holzpreise sind in Tübingen rasant angestiegen. Katz spricht von einer Verdopplung bis Vervierfachung. Die Holzhändler aus der Region berichten von einer übermäßig großen Nachfrage seit März, vor allem im Sommer seien die Anfragen explodiert. Sie müssen nach eigener Angabe die Preise erhöhen, weil sie selbst höhere Ausgaben haben und das Holz auch zu gestiegenen Preisen einkaufen.