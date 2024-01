per Mail teilen

Landwirte wollen am Montag überall in der Region gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung protestieren. Eine der größten Aktionen findet in Reutlingen statt.

In ganz Baden-Württemberg und Deutschland haben Landwirtinnen und Landwirte für Montag Protestaktionen mit Traktoren, Mahnfeuern und Straßenblockaden angekündigt. Davon ist auch die Region Neckar-Alb betroffen. Ab dem frühen Morgen ist mit Verkehrsbehinderungen und Staus zu rechnen. Das SWR Studio Tübingen informiert hier fortlaufend, wo zwischen Schwäbischer Alb und Nordschwarzwald mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist.

Ab 6:30 Uhr: Autokorso rund um Mössingen

Von Mössingen (Kreis Tübingen) aus soll am frühen Montagmorgen ein Autokorso durch die umliegenden Gemeinden fahren. Unter dem Motto "Mössingen rollt" wollen ab 6:30 Uhr Landwirte mit Traktoren, Lkw und Pkw einen Autokorso von Mössingen über Nehren, Dußlingen, Ofterdingen und Bodelshausen starten. Damit wollen sie unter anderem für günstige Energiepreise, bezahlbare Ernährung und Gerechtigkeit demonstrieren, wie es in einem Flyer heißt, der dem SWR vorliegt.

Protestaktionen im Kreis Sigmaringen

Im Kreis Sigmaringen gibt es entlang der B311 schon am frühen Morgen punktuell Protestaktionen, zum Beispiel in Meßkirch. Auch in Bad Saulgau und Sigmaringen soll protestiert werden. Laut einer Mitteilung der Stadt Sigmaringen ist ab 10 Uhr ein Demonstrationszug mit mehr als 350 Fahrzeugen ohne Kundgebung angekündigt.

Traktoren auf der B27 bei Balingen

Auf der B27 zwischen Balingen und Hechingen (Zollernalbkreis) ist am Montagvormittag mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Dort wollen Landwirte mit 30 Stundenkilometern auf der Bundesstraße fahren. Nach Angaben der Balinger Stadtverwaltung setzt sich um 10 Uhr ein Konvoi auf der B27 in Richtung Hechingen in Bewegung. Dafür werde der Verkehr auf der B27 Richtung Tübingen abgehalten und danach hinter dem Konvoi geführt. Die Fahrtrichtung nach Rottweil sei nicht betroffen.

Protest-Hotspot: Reutlingen

In Reutlingen organisiert der Kreisbauernverband für Montag um 11 Uhr eine Kundgebung. Zu der werden 1.000 Teilnehmende mit Traktoren, Lkw und anderen Fahrzeugen erwartet, sagte der Vorsitzende Gebhard Aierstock dem SWR. Die Teilnehmenden werden aus allen Richtungen zum RTunlimited-Gelände, dem ehemaligen Willi-Betz-Areal, fahren. Auch Bäcker, Metzger und Transportunternehmen seien mit dabei, so Aierstock.

Im Laufe der Woche sind mehrere Mahnfeuer im Kreis Reutlingen geplant: in Gomadingen, St. Johann, Römerstein, Hohenstein und Trochtelfingen.

Am Montagabend ist laut einem Polizeisprecher eine Versammlung auf dem Reutlinger Marktplatz geplant, die nicht bei der Stadt angemeldet ist. Die Teilnehmenden vermutet die Polizei aus dem Personenkreis der Querdenken-Szene, die sich seit der Corona-Pandemie jede Woche zu unangemeldeten Versammlungen treffen. Sie solidarisierten sich jetzt mit den Bauernprotesten, so der Sprecher. Die Polizei werde "mit Kräften" vor Ort sein.

Mehrere Autobahnzubringer A81 im Visier

Ab 6 Uhr rechnet die Gemeinde Empfingen (Kreis Freudenstadt) mit einer Demo mit Traktoren und Lkw. Laut einer Mitteilung soll die Protestaktion im Bereich des Autobahnzubringers der B463 und der Anschlussstelle Empfingen an der Autobahn A81 erfolgen.

"Wir gehen davon aus, dass die Autobahnzufahrt blockiert wird und es zu erheblichen Verkehrsproblemen im Bereich der L410/B463 ortsauswärts und in Richtung Haigerloch kommt."

Auch bei Horb am Neckar wollen Landwirte am Autobahnzubringer der A81 kreiseln und diesen blockieren. Der Autobahnzubringer Sulz am Neckar/Vöhringen soll ebenfalls betroffen sein.

Im Kreis Tuttlingen müssen Autofahrer und Busfahrgäste ebenfalls mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Die Polizei hat mitgeteilt, dass auch dort Hauptverkehrswege und Autobahnzubringer von Blockaden betroffen sein könnten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rechnet die Polizei auch in den Landkreisen Rottweil und Schwarzwald-Baar mit Protestaktionen mit teilweise mehr als hundert Fahrzeugen.