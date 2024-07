per Mail teilen

Ein 48-jähriger Mann aus Altensteig (Kreis Calw) soll seinen Vater mit einem Cuttermesser lebensgefährlich verletzt haben. Am Landgericht Tübingen wird heute ein Urteil erwartet.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Altensteig vor, seinen Vater mit einem Cuttermesser lebensgefährlich im Gesicht, am Hals und an den Armen verletzt zu haben. Danach soll er versucht haben, seinen Vater zu retten. Am Dienstag werden Staatsanwaltschaft und die Verteidigung ihre Plädoyers halten, danach soll ein Urteil fallen.

Ungereimtheiten bei Führung des Familienunternehmens

Der Sohn hatte das Nagolder Familienunternehmen übernommen, der Vater soll aber laut dem Angeklagten weiterhin das Sagen gehabt haben. Es ging unter anderem um Coronahilfen, die der Sohn nicht zurückgezahlt hatte und um Rechnungen, die er sich aufs Privatkonto überwiesen hat.

Nachdem er das Unternehmen von seinem Vater übernommen hatte, habe sich vieles aufgestaut, sagte der Angeklagte. Am Tag des Angriffs hatten Vater und Sohn einen Termin beim Steuerberater. Ungereimtheiten in der Buchhaltung wären dann mutmaßlich aufgeflogen. "Ich kann nur vermuten, dass ich an dem Morgen explodiert bin", sagte der Angeklagte vor Gericht.

Trotz Messerangriff keine bleibenden Schäden

Der 48-Jährige hatte im Prozess ausgesagt, er könne sich an die Tat nicht erinnern und es tue ihm leid. Er gehe davon aus, dass er der Täter sei, doch er erinnere sich nur daran, seinen Vater blutüberströmt vor sich gesehen zu haben.

Weil der Angeklagte nach dem Angriff Tücher auf die Wunden gepresst hatte und einen Notruf absetzte, konnte dem Vater das Leben gerettet werden. Dank einer Not-Operation habe er keine bleibenden Schäden von dem Angriff behalten.