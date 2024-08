per Mail teilen

Das Amtsgericht Spaichingen verurteilte den Angeklagten zu 9.600 Euro Geldstrafe und stellte damit seine Schuld am Unfall über dem Klippeneck im August 2022 fest.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Pilot für das Flugzeugunglück über dem Klippeneck bei Böttingen (Kreis Tuttlingen) verantwortlich war. Bei dem Zusammenstoß eines Kleinflugzeuges und eines Segelfliegers waren ein Fluglehrer und sein Schüler um Leben gekommen.

Ein Gutachter hat am Mittwochmorgen im Prozess ausgesagt, der Angeklagte hätte das andere Flugzeug bemerken können. In ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwaltschaft ein Geldstrafe von 10.000 Euro. Die Verteidigung des Piloten plädierte auf Freispruch. Das Urteil: Eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen von jeweils 60 Euro - insgesamt also 9.600 Euro.

Das Amtsgericht in Spaichingen. Hier fiel das Urteil zum Flugzeugzusammenstoß von Böttingen. SWR Lisamarie Haas

Zwei Tote bei Flugzeugunfall am Klippeneck

Vor zwei Jahren war ein Segelflieger am Flugplatz Klippeneck mit dem Ultraleichtflugzeug des Angeklagten zusammengestoßen. Ein 14-jähriger Flugschüler und dessen 56-jähriger Fluglehrer waren bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Der verurteilte Pilot konnte sich mit einem Fallschirm aus dem abstürzenden Ultraleichtflugzeug retten.

Nach dem Urteil am Amtsgericht Spaichingen haben Verteidigung und der Verurteilte noch nicht entschieden, ob sie gegen das Urteil Einspruch erheben werden.