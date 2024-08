per Mail teilen

Am Montagvormittag ist in Vorarlberg ein Flugzeug abgestürzt. Laut Polizei war die Maschine vorher wohl im italienischen Genua gestartet.

Das Kleinflugzeug, das am Montagvormittag nahe der Gemeinde Brand in Vorarlberg abgestürzt ist, kam vermutlich aus Genua in Italien. Das teilte die Polizei mit. Unterdessen läuft die Suche nach dem Rumpf der Maschine.

Große Wrackteile noch nicht gefunden

Auch am Montagnachmittag haben noch rund 200 Einsatzkräfte von Polizei und Bergrettung das weiträumige Gebiet abgesucht. Am Abend unterbrachen sie die Suche schließlich. Sie soll laut Polizei Dienstagmorgen wieder fortgesetzt werden.

Suche nach Flugzeugkabine schwierig

Von dem Flugzeug fehlt noch immer die Flugzeugkabine. Sie wird in steilem Gelände vermutet. Andere Wrackteile fanden die Kräfte bereits. Ein Problem sei, so die Polizei, dass im Gebiet Brand bei Bludenz wegen Nebels keine Hubschrauber oder Drohnen fliegen konnten, um nach Trümmern zu suchen.

Noch keine Erkenntnisse hat die Polizei, wer an Bord des Flugzeugs war. Laut dem ORF soll es aber wohl nur der Pilot gewesen sein. Die Maschine war am Montag etwa gegen 10:20 Uhr abgestürzt. Anwohner hatten der Polizei zufolge einen lauten Knall gehört, wegen des Nebels aber nichts gesehen.