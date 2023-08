Nach den Protesten in Burladingen-Killer ist weiter offen, ob eine Unterkunft für Asylbewerber in den Ort kommen wird. Anwohner haben Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt.

Der Streit um die geplante Asylbewerber-Unterkunft im Burladinger Ortsteil Killer (Zollernalbkreis) geht weiter. Bewohnerinnen und Bewohner von Killer haben eine Petition gegen die Pläne des Landratsamts gestartet, die am Montag an Landrat Günther-Martin Pauli (CDU) übergeben werden soll. Ob die Unterkunft kommen wird, ist weiter unklar.

Protest gegen die geplante Unterkunft in Killer

Auf SWR-Nachfrage heißt es vom Landratsamt des Zollernalbkreises: "Die Unterbringung von Asylsuchenden im ehemaligen Gasthaus Lamm wird von der Landkreisverwaltung weiter geprüft." Daran hat der Widerstand aus der Bevölkerung vor Ort demnach nichts geändert. Bei zwei Infoveranstaltungen in Killer war Landrat Pauli mehrfach ausgebuht worden.

Auch eine Unterschriftenaktion gegen die vorläufige Asylbewerber-Unterkunft wurde im 600-Einwohner-Dorf gestartet. Nur gut 30 Prozent der Angefragten hätten sich enthalten oder für die Unterkunft ausgesprochen, so ein Vertreter der Initiatoren. Die Liste wurde am Donnerstag an Burladingens Bürgermeister Davide Licht (parteilos) überreicht und soll am Montag an Landrat Pauli übergeben werden.

Ab September braucht der Landkreis neue Flächen

Der Zollernalbkreis will in einem ehemaligen Gasthof in Killer eine Unterkunft für 30 bis 35 Asylbewerberinnen und Asylbewerber einrichten. Das stößt auf Proteste. Das Dorf mit knapp 600 Einwohnerinnen und Einwohnern hat bereits eine Flüchtlingsunterkunft. Das Landratsamt sucht weiter nach Immobilien, Flächen und Grundstücken im Zollernalbkreis. Ab September würden die vorhandenen nicht mehr ausreichen, so ein Sprecher.