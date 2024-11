per Mail teilen

Ein 30-Jähriger hat in Reutlingen eine ganze Reihe von Unfällen verursacht und ist dann zu Fuß geflüchtet. Die Polizei hat sogar mit einem Hubschrauber nach ihm gesucht.

Am Mittwochabend hat ein 30-jähriger Autofahrer in Reutlingen mehrere Unfälle verursacht. Zahlreiche Streifenwagen und ein Hubschrauber haben den Flüchtigen gesucht. Und schließlich auch gefunden.

Erst ein Holzmasten hat den Fahrer gestoppt

Begonnen hat alles mit einem Auffahrunfall: Der Mann ist spät abends einem anderen ins Heck gekracht. Danach ist der 30-Jährige einfach in Richtung Rommelsbach weitergefahren. Unterwegs muss er laut Polizei am Bordstein hängen geblieben sein, dabei hat sich ein Reifen von der Felge gelöst. Auf der Felge ist er dann weitergefahren, über eine Verkehrsinsel geschanzt und schließlich an einem Holzmasten stehen geblieben. Verletzt wurde niemand.

Auch ein Hubschrauber hat nach dem Flüchtigen gesucht

Der Mann stieg aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Die Polizei hat ihn mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber gesucht und schließlich auch gefunden. Bei der Überprüfung kam heraus: Er hatte Betäubungsmittel und Alkohol im Blut.

Reutlinger hatte keinen Führerschein

Kurios: Seinen Führerschein abgeben muss der 30-Jährige allerdings nicht. Der wurde ihm nämlich schon vor ein paar Wochen wegen Alkohol am Steuer abgenommen.