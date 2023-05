Ukrainische Soldaten trainieren Kampfmittelräumung in Baden-Württemberg

Fehlende Kenntnisse und fehlende Übung können tödlich sein. Das gilt ganz besonders für Frauen und Männer im Krieg – wie aktuell auf ukrainischem Boden. Um die Ukrainer an der Front gegen Russland zu stärken, startete vor einem halben Jahr die Europäische Ausbildungsmission - auch auf Truppenübungsplätzen in Deutschland und in Baden-Württemberg: in Stetten am kalten Markt auf der Schwäbischen Alb. Hunderte ukrainische Soldaten wurden dort seit Januar für das Räumen von Minen trainiert – in der Kampfmittelabwehrschule. Der SWR durfte erstmals und exklusiv bei einem Training dabei sein.