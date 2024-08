per Mail teilen

Plötzlich lagen drei kleine Eichhörnchen im Garten von Katrin Wittenberg. Die Tübinger Tierärztin nahm die hilflosen Tierchen sofort auf. Doch nicht alle überlebten den Sturz.

Die Tübinger Tierärztin Katrin Wittenberg zieht bei sich zu Hause Eichhörnchen auf. Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich um Tierbabys kümmert.

"Fiep, Fiep" machte es, als Katrin Wittenberg während ihres gewohnten Mittagsschlafs in ihrem Garten plötzlich aufschreckte. Die tierliebe Veterinärin dachte zunächst, dass es eines ihrer Küken geschafft hatte, aus ihrem Stall auszubüxen. Doch als sie dann den schrillen Lauten folgte, traute sie ihren Augen kaum.

Die Tierärztin fand die Baby-Eichhörnchen im Garten

Auf ihrem Gartentisch unter der großen alten Eiche lag ein lebendiges kleines Wesen. Eine nackige Maus mit dicker Nase, kaum Fell und langem Schwanz, so beschrieb Wittenberg das Aussehen des kleinen Eichhörnchens.

Zunächst versuchte Wittenberg, das Junge vor Raubtieren zu schützen, damit die Eichhörnchen-Mama zurückkommen kann. Dann fielen aber noch zwei weitere Nager vom Baum. Das Nest der drei Hörnchen befand sich in etwa 15 Metern Höhe in einer alten Fichte. Ein offensichtlich dürftig angefertigter Kobel und bei der derzeitigen Sommerhitze wohl kein idealer Nistplatz, vermutet die Tierexpertin.

Tierärztin Katrin Wittenberg hat zwei junge Eichhörnchen im Garten gefunden und zieht sie auf. Sie fielen auf 15 Metern aus einer Fichte. SWR Gerd Hagge

Eines der Jungtiere war sofort tot

Für eines der drei Eichhörnchen war der Sturz aus dieser Höhe das Todesurteil. Dann aber die Überraschung: Die Geschwister des verstorbenen Eichhörnchen-Mädchens überlebten. Und das fast ohne einen Kratzer. Nachdem Wittenberg sich sicher war, dass die Eichhörnchen-Mutter nicht zurückkommen würde, fasste sie sich ein Herz und adoptierte die kleinen Racker kurzerhand.

Eine Lebensretterin aus Leidenschaft

Die Tierärztin behandelt in Ihrer Praxis in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) seit über 15 Jahren viele tierische Patienten. In ihrer Freizeit hegt sie eine ganz besondere Leidenschaft: Jungtiere aufziehen. Es sei ein ganz besonderes Gefühl, wenn hilflose Tiere durch ihre Hände wieder zu Kräften kommen, sagt Wittenberg.

Es ist beeindruckend, was diese kleinen Wesen schon für einen Überlebenswillen haben. Viel mehr als Wärme, die richtige Milch und eine Massage braucht es nicht.

Eichhörnchenbabys waren allerdings selbst für die erfahrene Tiermedizinerin neu. Deshalb rief sie bei der Notfallnummer der Eichhörnchenhilfe Stuttgart an. Dabei wurden ihr wichtige Hinweise und Tipps gegeben. Es sei sehr wichtig, dass man sich in so einer Situation Hilfe hole. Gerade bei Wildtieren könne man sehr viel falsch machen, sagt sie.

Die Tübinger Tierärztin Katrin Wittenberg füttert die kleinen Eichhörnchenbabys in ihrer Praxis in Kirchentellinsfurt SWR Judith Hüwelmeier

Der Alltag als Leihmutter von Eichhörnchenbabys

Doch wie nimmt die Familie die Tiere auf? "Sie sind es schon ein bisschen gewohnt, dass Muttern ab und zu was mit nach Hause bringt", erzählt Wittenberg. Auch dieses Mal schloss die Familie die ungewöhnlichen neuen Haustiere sofort in ihr Herz.

Die zierlichen Mitbewohner können aktuell zwar weder sehen noch hören, die täglichen Kuscheleinheiten der Familienmitglieder werden sie aber sicher spüren können. Tochter Carla gibt ihnen außerdem schon den Namen Trick und Track. Sohn Theo findet die Eichhörnchen richtig süß, obwohl sie "ganz schön verschissen" seien.

Die kleinen Wildtiere wohnen aktuell noch in einer Transportbox für Katzen. Eingerichtet mit einem Wärmekissen zur Temperaturkontrolle, können sie so eingepackt zur Arbeit und überall sonst mitgenommen werden. Der Grund: Die Nestlinge brauchen laut Wittenberg alle zwei bis drei Stunden Milch. Für Wittenberg bedeutet das: Ihre Nächte sind kurz. Tagsüber sind die Tiere aber die Stars in der Praxis. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind begeistert.

Sobald die Eichhörnchen größer sind, steht die Auswilderung bevor

Sobald die beiden Eichhörnchen-Buben größer werden und ihre Krallen schärfer, plant Wittenberg, sie abzugeben. Die Tierchen kommen dann in eine Pflegestation bei Heilbronn. Denn die Eichhörnchen sollen sich nicht zu sehr an Menschen gewöhnen und möglichst schnell ausgewildert werden, sagt sie.

In großen Volieren sollen sie bis zur Auswilderung unter Gleichaltrigen Klettern lernen. Dann wird es wieder ruhig bei Familie Wittenberg - bis sich mal wieder ein Ausreißer in der Nähe der Tierärztin auftaucht.