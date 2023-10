Gestohlene Kängurus, Treppenläufe, Bombendrohungen: Helge Thun hat aus den Tübinger Regionalnachrichten satirische Gedichte geschrieben. Die gibt es jetzt als Buch und Liveshow.

Komiker Helge Thun und Sandra Müller aus dem SWR Studio Tübingen präsentieren die besten Radio-Reim-Gedichte. Das neue Buch von Thun wird bei unterhaltsamen Live-Shows in der Region vorgestellt. Die erste ist am Donnerstag im Tübinger Sudhaus. Im SWR-Interview verriet Helge Thun, nach welchen Kriterien er aus 600 Radio-Reim-Gedichten rund 100 ausgewählt hat.

Umgesiedelte Kamelherden, verschwundene Wetterhähne oder Gülleüberschwemmungen: Knapp 600 satirische und komische Gedichte hat Helge Thun in den letzten 10 Jahren über die großen und kleinen Regionalnachrichten des SWR Studio Tübingen geschrieben. Die besten 111 gibt es jetzt auch zum Nachlesen.

Komiker Helge Thun freut sich auf das Buch "RADIOREIME" und die Show mit Sandra Müller. Pressestelle Helge Thun

Radio-Reime und echte Meldung

Ein besonders schönes Beispiel ist das Gedicht, das der Tübinger Komiker aus einer Geschichte im Juni 2014 gereimt hat. Die Meldung lautete:

Aus Übermut ist ein Student aus den USA in die Öffnung der Steinernen Vulva geklettert - so heißt das Kunstwerk vor einem Tübinger Unigebäude. Als er wieder heraus wollte, ging nichts mehr: Seine Füße klemmten fest. Umstehende riefen die Feuerwehr, die ihn mit mehreren Männern aus der Skulptur hieven mussten

Der Radio-Reim von Helge Thun:

In Tübingen gibt’s ne Vagina,

die ist aus Stein und steht so da.

Da dachte sich ein junger Mann:

"Die schau ich mir mal näher an.

Vielleicht gibt's drin was zu entdecken?"

Gesagt getan, schon blieb er stecken.



Da sagte selbst die Feuerwehr,

dass das für sie auch neuer wär',

Doch für die festgeklemmten zwei Drittel

des Mannes gab's kein Gleitmittel.



Ich sag mal so: Das ganze wurd

ne ziemlich schwere Geburt.

Die Reime aus dem Radio - jetzt als Buch

Nun erscheinen die SWR4-Radio-Reime als Buch. Auf rund 230 Seiten erinnert sich der Komiker in Versform an die Themen der Region Neckar-Alb und Nordschwarzwald. Dabei ist er nicht allein: Die Redaktionsleiterin des SWR Studios, Sandra Müller, steuert die ursprünglichen Radiomeldungen bei.

Die Premiere der Liveshow: Donnerstag im Sudhaus Tübingen

Wem das schon beim Radiohören daheim oder im Auto Freude bereitet hat, der sollte sich den 19. Oktober frei halten. Helge Thun liest aus seiner persönlichen Hitliste der 111 lustigsten und besten Radio-Reime und plaudert mit Sandra Müller über deren Entstehung und die Meldungen dahinter.

Sandra Müller SWR Jochen Krumpe

Und wem gereimte Realsatire über Bordelle in Gewerbegebieten, Ausstellungen zur Sexualmoral, Nacktbadeverbote und "Butzelespreise" für besonders zeugungsfreudige Unternehmen zu grenzwertig erscheinen, der hat noch nichts vom vierzigteiligen Zyklus "Boris Palmer" gehört.

Das Publikum darf nicht nur dabei sein, sondern auch mitmachen. Und dabei, ganz nebenbei, auch noch etwas über die Entstehung von Nachrichten erfahren.

Die Liveshows in der Region

Die Termine der Show mit Helge Thun und Sandra Müller:



Donnerstag 19.10.2023 Tübingen - Sudhaus (20Uhr)



Freitag 3.11.2023 Calw - Kleine Bühne (20Uhr)



Sonntag 5.11.2023 Reutlingen - franz. K (19Uhr)