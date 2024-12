Viele junge Menschen sind in alle Welt zerstreut - an Weihnachten kommen sie zurück und treffen Bekannte. Am Heiligen Morgen ist das von Reutlingen bis Albstadt-Ebingen möglich.

In Reutlingen werden am Heiligen Morgen mehr als 2.500 Menschen erwartet. Viele Menschen sind durchs Studium, Beruf und Familiengründung in alle Welt zerstreut - an den Weihnachtstagen kehren sie oft in ihre alte Heimat zurück. Hier wollen sie alte Schulfreunde, ehemalige Nachbarn treffen und alte Zeiten wieder aufleben lassen.

Auch in der Tübinger Innenstadt werden am Heiligen Morgen wieder tausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Dort stoßen sie rund um den Marktplatz mit Glühwein oder Punsch auf Weihnachten an und plaudern über Neuigkeiten. Größere Veranstaltungen gibt es auch auf dem Rathausplatz in Münsingen (Kreis Reutlingen) oder in der Ortsmitte Rangendingen (Zollernalbkreis). Der Bike und Bergverein ruft auf und verkauft ab 10 Uhr in der Ortsmitte Wurst und Getränke.

Weißwurstfrühstück in Albstadt-Ebingen

In Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) gibt es ein großes Wiedersehen am Heiligen Morgen traditionell beim gemeinsamen Weißwurstfrühstück am Café am Markt.

Das gibt es - ebenfalls privat organisiert in Pliezhausen (Kreis Reutlingen) im LEPOQUE sowie im Wanderheim "Die Hütte" auf der der Eninger Weide, inklusive Live-Musik. Im Weinbaumuseum in Metzingen startet der Heilige Morgen ab 11 Uhr. Dort werden ausgewählte Weine und Sekt ausgeschenkt. Die Metzinger Naturfreunde feiern ab 11 Ihr in der Grillhütte.

Sicherheit: In Reutlingen erstmals mobile Poller

Nach Auskunft der Stadtverwaltung Reutlingen steht eher das Zusammenkommen im Vordergrund als der Alkohol. Auch die Polizei betont, dass das Event in den vergangenen Jahren meist friedlich verlaufen sei. Auch in den benachbarten Kreisen Sigmaringen, Calw und Freudenstadt sind der Polizei keine Zwischenfälle bekannt.

In Reutlingen hat die Stadt in diesem Jahr erstmals die Sicherheitsvorkehrungen erhöht: Die Zugänge zur Oberamteistraße/Kanzleistraße und zum Marktplatz werden mit aufklappbaren, mobilen Sperren aus Stahl gesichert. Räumfahrzeuge der Betriebsdienste sollen die Zufahrten beispielsweise zum Marktplatz absichern.

In Tübingen werden für den Heiligen Morgen keine speziellen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, so eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage des SWR. Wie auch in den Vorjahren werden mehrere Mitarbeitende des Ordnungsdienstes im Einsatz sein. Nach dem Anschlag in Magdeburg will die Stadt prüfen, ob die Zufahrten zur Altstadt bei großen Veranstaltungen wie der chocolART oder dem Weihnachtsmarkt künftig abgesperrt werden.