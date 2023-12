Traditionell wird am Heiligen Morgen, am Vormittag des 24. Dezembers, in der Region auf öffentlichen Plätzen gefeiert. So auch dieses Jahr. In Tübingen waren tausende Besuchende.

In Tübingen und Reutlingen, aber auch in den kleinen Gemeinden in der Umgebung wie Pfullingen oder Betzingen wird am 24. Dezember der sogenannte Heilige Morgen zelebriert. Dabei treffen sich jung und alt an zentralen Plätzen, um gemeinsam mit Glühwein und anderen Getränken zu feiern.

Heilig Morgen auf dem Tübinger Marktplatz. Hier treffen sich die Freunde und Bekannte, um gemeinsam zu feiern. SWR Lisamarie Haas

Cafés und Restaurants öffnen an diesem Tag zum Teil früher und bieten einen "To Go"-Verkauf an, um die Partygäste zu versorgen. In Tübingen waren an diesem Morgen tausende Feierlustige auf dem Marktplatz.

Altensteig oder Freudenstadt feiern erst abends

In Rottenburg gab es zwar keinen klassischen Heiligen Morgen, dafür spielte die Stadtkapelle am Vormittag ein Ständchen. Auch auf dem größten Marktplatz Deutschlands in Freudenstadt gibt es Musik, dort spielt der Posaunenchor allerdings erst ab halb fünf abends Weihnachtslieder. In Altensteig wurde ab vormittags das Fackelfeuer gesetzt. Ab 18 Uhr sollen mit großen Fackeln zwei Weihnachtsfeuer auf dem Berg gegenüber der Stadt entzündet werden. Das sogenannte Fackeln ist eine uralte Tradition und soll von der Geburt Christi künden.