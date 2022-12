Tausende feiern Beginn der Weihnachtstage in Reutlingen und Tübingen

Erstmals seit der Coronapause trafen sich wieder tausende überwiegend junge Menschen in Reutlingen und Tübingen zum traditionellen "Heiligen Morgen". Es waren aber weniger als früher.

Zwei Jahre konnten sie sich wegen Corona nicht treffen, am Samstag morgen hieß es in der Reutlinger und Tübinger Innenstadt wieder "Anstoßen auf den Heiligen Morgen". Die Reutlinger Altstadt war eine große Partymeile.

Bei milden Temperaturen haben nach Angaben der Stadt rund 5.000 überwiegend junge Menschen Heiligabend eingeläutet. Viele kommen Weihnachten nach Hause und nutzen den Vormittag des 24. Dezembers zu einem Treffen mit Freunden.

Weniger Besucher auch in Tübingen

An die Zeit vor Corona konnte der "Heilige Morgen" allerdings nicht anknüpfen. Nach Auskunft der Reutlinger Wirte waren deutlich weniger Feiernde unterwegs als in den Jahren zuvor. Auch am Tübinger Marktplatz gab es am späten Vormittag noch größere Lücken.