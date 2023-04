Streuobstwiesen prägen vor allem in der Region Neckar-Alb große Teile der Landschaft. Der dritte "Tag der Streuobstwiese" unterstreicht die Bedeutung der einzigartigen Ökosysteme.

Zum europaweiten "Tag der Streuobstwiese" sind das ganze Wochenende Veranstaltungen geplant. In Deutschland wird er vom Verein Hochstamm mit Sitz in Rohrdorf (Kreis Calw) organisiert. Der will auf diese Weise auf die Bedeutung der Streuobstwiesen aufmerksam machen, so die Vorsitzende Martina Hörmann. Denn nur wenn es Menschen gebe, die Streuobstwiesen pflegen und Menschen, die sich für die Produkte von Streuobstwiesen interessieren, könne man die einzigartigen Ökosysteme langfristig erhalten.

Aktionen in ganz Europa

Martina Hörmann freut sich über die rege Beteiligung von Vereinen und anderen Organisationen am "Tag der Streuobstwiese": Nach ihren Angaben gibt es europaweit über 200 Veranstaltungen - davon ca. 45 in Baden-Württemberg. Menschen können wandern, sich über die Tier- und Pflanzenwelt der Wiesen informieren oder Most und Cider verkosten. Dadurch schaffe man Aufmerksamkeit für unsere Streuobstwiesen.

Mit dem europaweiten "Tag der Streuobswiese" soll auf die Bedeutung der Ökosysteme aufmerksam gemacht werden. SWR

Mostseminar und Führung in Mössingen

In Mössingen im Kreis Tübingen kann man nach Angaben der Veranstalter am Freitagabend um 19 Uhr bei einem Mostseminar selbstgemachten Apfel- oder Birnenmost bewerten lassen. Welcher Most der beste ist, entscheidet das Publikum. Außerdem gibt es Musik und viele Tipps für alle, die Most selbst machen oder machen wollen. Bei einer Führung im Mössinger Streuobst-Infozentrum bekommt man am Samstag um 15 Uhr zum Beispiel Informationen darüber, welche Bedeutung Streuobstwiesen für die Biodiversität haben oder wie man Obstbäume veredelt.

Rätsel-Rallye in Rottweil

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) im Raum Rottweil hat für das Wochenende einschließlich 1. Maifeiertag eine Rätsel-Rallye organisiert, bei der man sein Wissen über Streuobstwiesen testen kann. Sie startet in Göllsdorf und führt auf die vereinseigene Streuobstwiese am Dissenhorn. Unterwegs gibt es Rätsel rund ums Streuobst. Unter den Teilnehmenden werden als Preise zehn Boxen mit Streuobstwiesen-Apfelsaft verlost.

Blühende Apfelbäume auf einer Streuobstwiese - typisch für die Region Neckar-Alb. SWR

Artenvielfalt auf den Streuobstwiesen erleben

Am Freitag ab 18 Uhr erfährt man bei einer Abendwanderung von Schömberg nach Bad Liebenzell (Kreis Calw), was an vitaminreicher Nahrung auf der Streuobstwiese wächst und welche Tiere dort leben. Die gleiche Wanderung gibt es auch am Samstagnachmittag. Zu der Wanderung muss man sich anmelden.

Streuobswiesenbaden

In Tübingen startet die Streuobstinitiative des Alpenvereins am Samstag um 8 Uhr zu einer Wanderung durch blühende Obstwiesen. Unterwegs gibt es auch was zu essen, nämlich Produkte aus den Streuobstwiesen und von einer Schäferei. Und in Starzach (Kreis Tübingen) kann man am Sonntag Streuobstwiesenbaden - also die Streuobstwiese intensiv und mit allen Sinnen erleben.