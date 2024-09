Carin Fetzer aus Pfullingen im Kreis Reutlingen häkelt Glücksbringer. Die Würmchen verschenkt sie an Kindergärten, Krankenhäuser oder Altersheime - um Freude zu bereiten.

Carin Fetzer ist 78 Jahre alt und häkelt und häkelt. Sie produziert Glücksbringer. Für einen braucht sie zirka 20 Minuten. Es sind farbenfrohe, zirka zehn Zentimeter große Würmchen, die mit einer Botschaft in Pfullingen verteilt werden. Über 3.000 dieser Würmchen hat die Seniorin schon gemacht.

Carin Fetzer aus Pfullingen häkelt jeden Tag. Sie hat schon über 3.000 Glückwürmchen produziert. SWR SWR, Sarah Beschorner

Ich fress an jedem Morgen ruckzuck alle deine Sorgen.

Mit einem Korb voller Tierchen marschiert die 78-Jährige dann los. Und schon hängen an Briefkästen, Laternen, Sträuchern, Pfosten und Zäunen kleine bunter Häkelwürmer. Mit einem freundlichen Gesicht und einer Bommelmütze auf dem Kopf. Auf einem laminierten Zettel wird dem Finder mitgeteilt: "Ich bin dein kleiner bunter Ringelwurm und erobere dein Herz im Sturm. Ich fress an jedem neuen Morgen ruckzuck alle deine Sorgen. Und bist du fröhlich, frei und fit, so bringe ich dir täglich Glück. Nun los, nur keine Scheu, nimmst du mich mit, bin ich dir treu".

Diese Glückwürmchen von Carin Fetzer warten darauf verschenk zu werden SWR SWR, Sarah Beschorner

Seniorin verschenkt Glücksbringer auch an Alte und Kranke

Auch an Kirchen, Kindergärten, Krankenhäuser und Altersheime verschenkt Fetzer die Tierchen. Sie möchte kein Geld dafür. Manche spenden aber etwas, sagt sie. Das Geld kommt einem Jugendstil-Pavillion in Pfullingen zu Gute. "Der verfällt langsam, das ist schade", erzählt Fetzer im SWR-Interview. Ansonsten möchte sie aber den Leuten einfach ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Die kleinen Glücksbringer lachen alle. Und die Farben machen auch glücklich, so Fetzer.

Glückswürmchen von Carin Fetzer an einer Laterne SWR SWR, Sarah Beschorner

Marktplatz Pfullingen: Glück an Freitag, dem 13.

An Freitag, dem Dreizehnten, können die Menschen Glück besonders gut gebrauchen. Schließlich gilt der Tag im Volksglauben als ein Tag, an dem besonders viele Unglücke passieren können. Deswegen ist Carin Fetzer mit ihrem Korb auf dem Wochenmarkt unterwegs und verteilt dort "ihr Glück". Zusätzlich zum Aberglaube ist es an diesem Tag vielerorts auch noch kühl und regnerisch. Carin Fetzer hat in Pfullingen ein Gegenmittel. Wärme und Freude mit den farbenfrohen Glückswürmchen.