Wandern, Radeln, Genuss, Kultur: Die Tourismusanbieter aus der Region werden auch in diesem Jahr auf der Reisemesse CMT in Stuttgart für Urlaub im Ländle werben.

Vom Neckar bis zum Donautal, vom Nordschwarzwald bis auf die Schwäbische Alb: Alles was die Region touristisch zu bieten hat, können die Besucher und Besucherinnen der weltweit größten Tourismusmesse CMT in den Stuttgarter Messehallen erkunden.

Schwäbische Alb mit gemeinsamem Stand für Outdoorfans

Die Schwäbische Alb wird in diesem Jahr zum ersten Mal als gemeinsame Tourmismusregion auf der Sonderschau "Fahrrad- und Wanderreisen" in Halle 9 am ersten CMT-Wochenende vertreten sein. Präsentiert werden dort alle Angebote für Aktivurlauber und Outdoorfans die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sein wollen.

So gibt es zum Beispiel Touren mit den Albguides zu besonderen Aussichtspunkten, Touren durch die Flusstäler oder in die Karsthöhlen, so der Tourismusverband Schwäbische Alb.

Erfolgreiche Gästekarte "AlbCard" hat Geburtstag

2020 wurde die Gästekarte "AlbCard" neu eingeführt. Der Start mitten in der Corona-Pandemie fiel schwer. Mittlerweile ist die "AlbCard" fünf Jahre alt und ein Erfolgsmodell, berichten die Touristiker der CMT. Die Gästekarte wird mittlerweile von 150 Gastgebern ausgegeben und bietet freien Eintritt in über 180 Attraktionen und die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn.

Auch besondere Events und Feierlichkeiten werden am großen Gemeinschaftsstand der Schwäbischen Alb in Halle 6 präsentiert. Das Haupt- und Landgestüt Marbach (Kreis Reutlingen) feiert im Sommer 100 Jahre Hengstparade, in Tübingen wird das private neue Kunstmuseum mit einer Udo Lindenberg-Ausstellung eröffnet und im Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen (Zollernalbkreis) ist 2025 die DUCKOMENTA zu Gast.

Wandern auf dem Donauberglandweg bei Fridingen (Kreis Tuttlingen) Isabela Pacini

Kultige Postkarten vom Donaubergland jetzt auch digital

Die spaßigen Postkarten aus dem Donautal sind mittlerweile Kult auf der CMT. Seit 2005 wurden sie millionenfach verteilt und sorgen immer wieder für Schmunzeln beim Publikum. Aus Gründen der Nachhaltigkeit soll die Ausgabe jetzt auf drei Karten pro Gast begrenzt werden, so die Tourismusgesellschaft Donaubergland. Damit trotzdem jeder an seine Lieblingspostkarte kommt, gibt es am Stand einen QR-Code mit dem man die Karten herunterladen und digital verschicken kann.

Der Nordschwarzwald feiert den Westweg auf der CMT

Am Stand der Schwarzwald Tourismus Region sind mehr als 50 Aussteller. Darunter auch viele aus dem Nordschwarzwald wie zum Beispiel der Kreis Calw mit Nagold, Bad Wildbad oder Enzklösterle, der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord oder die Nationalparkregion entlang der B 500.

Der Adlerhorst des Wildnispfads bei Baiersbronn Black Forest Collective

Im Nordschwarzwald freut man sich auf die Feierlichkeiten entlang des Westwegs, dem ältesten und bekanntesten Fernwanderweg im Schwarzwald. Er wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Ein weiterer Höhepunkt wird sicher die Gartenschau im so genannten Tal X, die gemeinsam von Freudenstadt und Baiersbronn ausgerichtet wird.

Nachhaltigkeit als Standortfaktor

Die Gemeinden rund um den Nationalpark Schwarzwald wollen vor allem mit Naturerlebnissen punkten. Dazu gehören auch über 30 prämierte Wanderwege. Neu dazu gekommen ist der Wanderweg "Sagenhaftes Alpirsbach" auf dem neben traditionellen Handwerksberufen und der Ortsgeschichte auch Sagengestalten aus der Klosterstadt vorgestellt werden.

Die 27 Orte der Nationalparkregion setzen beim Thema Nachhaltigkeit auch auf die Digitalisierung der Informationen. Eine eigene App auf dem Mobiltelefon bündelt dafür alle Infos rund um anstehende Veranstaltungen, Ausflugstipps oder Einkehrmöglichkeiten.

Die CMT in Stuttgart geht vom 18.1. bis 26.1.2025.