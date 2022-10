Freilichtmuseum Heuneburg mit erfolgreicher Saisonbilanz

Auf sie mit Gebrüll: Akteure in Kostümen keltischer Reiterinnen und Reiter führen im Freilichtmuseum Heuneburg in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) während eines Aktionstages am Samstag (22.8.) antike Reitkunst vor. Die Ausstattung von Pferd und Reiter orientiert sich an archäologischen Funden und basiert auf dem Wissen darüber, was in der älteren und jüngeren Eisenzeit üblich war.

dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Warnack/dpa