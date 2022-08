Mehr Lebensraum für Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer in Reutlingen

per Mail teilen

Reutlingen will mehr für den Artenschutz tun und hat eine Blumenwiese für Insekten im Stadtteil Hohbuch angelegt. Die "ökologische Sonderfläche" soll nicht die einzige bleiben.

Mit der Unterstützung des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) entstand dort dringend benötigter Lebensraum für Insekten wie Wildbienen, Schmetterlinge und mannigfaltige Käfer. Die Fläche mitten in einem Wohngebiet in der Nähe eines Parkplatzes soll einen ersten Versuch der Stadt am Echazufer ergänzen.

Fläche für Artenvielfalt

Die über 3.000 Quadratmeter große wilde Wiese mit übermannshohen Disteln und Stauden, mit Wiesenblumen und -kräutern, mitten im städtischen Wohngebiet Hohbuch in Reutlingen sieht nur auf den ersten Blick vernachlässigt aus. Stauden und Wildgräser wurden angelegt, um die Artenvielfalt zu gewährleisten. Die Fläche wird nicht gemäht, um den Insekten genügend Nahrung zu bieten.

Mehr Grünflächen werden naturnah

NABU und die Landesregierung helfen mit dem gemeinsamen Programm "Naturnahdran" jedes Jahr 15 Kommunen bei der Umgestaltung ihrer Grünflächen. Reutlingen sucht jetzt weitere innerstädtische Gebiete, um Lebensräume für viele Insekten zu schaffen.