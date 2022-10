Großer Andrang beim SWR Wahlpodium in Tübingen

OB-Wahl am 23. Oktober

Am 23. Oktober ist in Tübinger Oberbürgermeisterwahl. Am Mittwoch waren die drei Kandidierenden mit den größten Chancen auf dem Wahlpodium beim SWR und haben ihre Pläne vorgestellt.

Die drei Favoriten für die OB-Wahl in Tübingen beim Podium im Sparkassen-Careé: In der Mitte Boris Palmer, links Ulrike Baumgärtner und rechts Sofie Geisel SWR Stefanie Assenheimer Seit Wochen folgt in Tübingen ein Wahlpodium auf das andere. Doch das Interesse an der OB-Wahl ist ungebrochen groß. Auch am Mittwochabend blieb kein Stuhl frei. Rund 600 Besucher und Besucherinnen kamen zum Wahlpodium im Tübinger Sparkassen-Careé. Eingeladen hatten der SWR, das Schwäbische Tagblatt und die Landeszentrale für politische Bildung. Ulrike Baumgärtner von den Grünen, Sofie Geisel von der SPD und Amtsinhaber Boris Palmer, der als unabhängiger Kandidat zur OB-Wahl antritt, stellten ihre Pläne zu wichtigen Tübinger Themen vor. Tübingen Vor der Wahl am 23. Oktober Podium zur Oberbürgermeisterwahl in Tübingen Bei der Oberbürgermeisterwahl am 23. Oktober tritt Boris Palmer wieder als Unabhängiger an, doch Sofie Geisel (SPD) und Ulrike Baumgärtner (Grüne) machen ihm den Posten streitig. mehr... 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Tübingen SWR4 BW aus dem Studio Tübingen Kandidaten mit Leserbriefen konfrontiert Es ging unter anderem um die Wohnungsnot in der Stadt, die Mobilität und die Kinderbetreuung. Zudem wurden die Kandidierenden mit Leserbriefen konfrontiert. Da ging es zum Beispiel um Palmers verbale Entgleisungen und um die Spaltung der Grünen in der Stadt. Kurz zu Wort kamen auch die Kandidaten Frank Walz (unabhängig) und Markus Vogt (Die Partei). Das Wahlpodium wurde live im Internet übertragen und kann dort noch angeschaut werden. Ausgewogene Berichterstattung Der SWR möchte umfassend und ausgewogen über die OB Wahl in Tübingen berichten. Dabei wenden wir das anerkannte Prinzip der abgestuften Chancengleichheit an. Das bedeutet, dass das Hauptaugenmerk unserer Berichterstattung auf den Kandidat*innen mit den größten Wahlchancen liegt. Die Erfolgschancen dieser Personen machen wir zum einen daran fest, dass sie von den im Tübinger Gemeinderat vertretenen Gruppierungen oder Parteien oder Teilen daraus unterstützt werden, oder sich bereits bei einer Wahl erfolgreich präsentiert haben. Zum anderen ist ausschlaggebend der öffentliche Bekanntheitsgrad (Soziale Medien sowie Berichterstattung und Resonanzen in den lokalen Medien).

Sendung am Do. , 13.10.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg