Im Kreis Tuttlingen kam das Neujahrsbaby bereits um 0:40 Uhr. Und auch in anderen Kliniken der Region gab es am 1. Januar 2024 einige erste Babyschreie.

Ganz früh im neuen Jahr ist ein kleines Mädchen im Klinikum Landkreis Tuttlingen auf die Welt gekommen: um 0:40 Uhr. Nicht viel später, um 1:59 Uhr, ist Deniz im Klinikum am Steinenberg in Reutlingen geboren worden. Im Uniklinikum Tübingen kam Felix als erstes Baby des Jahres 2024 um 4:38 Uhr auf die Welt. Etwas länger bis zur ersten Geburt dauerte es im Kreisklinikum Freudenstadt - dort wurde um 7:17 Uhr ein Mädchen geboren.

Luis hat sich an Geburtstermin gehalten

Luis ist das Neujahrsbaby im Zollernalb Klinikum. Laut Klinikum wurde er um 5:36 Uhr geboren und brachte mit seinen 52 Zentimetern 3.450 Gramm auf die Waage. “Wir waren gespannt, ob er noch in 2023 oder dann im neuen Jahr geboren wird”, sagte Vater Felix Prothmann. Mit dem 1. Januar 2024 habe Luis sich an den errechneten Geburtstermin gehalten, so die Mutter Nina Prothmann. Auch die zwei Töchter der Familie freuen sich über ihren kleinen Bruder.