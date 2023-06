Sie fällt sofort in der Hechinger Innenstadt auf. Denn Ann-Kathrin Dieringer ist mit einer Greifzange unterwegs und klaubt auf, was andere wegwerfen: Papier, Kaugummis und Tempos.

Die junge Hechingerin Ann-Kathrin Dieringer sammelt freiwillig Müll. Sie fällt natürlich auf, die sportliche junge Frau, die in der Innenstadt mit einer Greifzange unterwegs ist. Hauptberuflich arbeitet sie als Konditorin.

Mehrere Stunden in der Woche sammelt Dieringer auf den Straßen Hechingens und in der umgebenden Natur Kippen, gebrauchte Papiertaschentücher, sowie alle möglichen Verpackungen ein. Sie hat auch schon eine weggeworfene Klobrille aufgelesen. Wo mancher vielleicht denkt "Was geht mich der Dreck anderer an" und sich abwendet, da fängt für die Hechingerin erst das an, was man auch gesellschaftliches Engagement nennt.

"Ich möchte einfach zum Umdenken anregen und sensibilisieren, wieviel Müll eigentlich überall herumliegt. Denn wenn man den Blick nicht dafür hat, wenn man einfach nicht darauf achtet, dann übersieht man das gern".

Sie habe auch schon Nachahmer gefunden. Und wo wenig Müll herumliege, komme auch wenig neuer Müll dazu, so Dieringer.

Sie will Vorbild für andere sein

Die junger Konditorin kam vor zwei Jahren auf die Idee mit dem Müllsammeln. Und zwar durch einen von der Stadt Hechingen veranstalteten Müllsammeltag. Warum nur an einem Tag? Das habe sie damals gedacht und einfach weiter gemacht. Ein Ziel hat Ann-Kathrin Dieringer damit jedenfalls schon erreicht: Vorbild sein. Kein Wunder, dass sie inzwischen beim Müllsammeln angesprochen wird, dass sie gelobt wird und auch Geschenke bekommt. Mach‘ doch auch mit, sage sie dann manchmal.