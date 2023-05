In der Tübinger Altstadt ist am Freitagmittag eine Frau mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

In Tübingen hat es am Freitagmittag in einer Buchhandlung einen Messerangriff gegeben. Dabei wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. Laut Polizeipräsidium Reutlingen handelt es sich um einen einzelnen Täter. Der 40-Jährige soll eine Kundin einer Buchhandlung in der Langen Gasse um kurz vor 12 Uhr angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Laut Polizei griff der Mann wahllos die zufällig anwesende Frau an. Die 56-Jährige wurde in eine Klinik gebracht und dort medizinisch versorgt.

Bislang keine Hinweise auf Tatmotiv

Der mutmaßliche Täter hat sich nach Polizeiangaben ohne Widerstand festnehmen lassen. Der Tatort wurde daraufhin weiträumig gesperrt, so ein Sprecher der Polizei. Zu den weiteren Hintergründen der Tat gibt es noch keine Informationen.

Polizeieinsatz in Tübinger Buchhandlung in der Lange Gasse. SWR Magdalena Knöller

Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen ermitteln nach eigenen Angaben wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.