Die Polizei meldet nach der tödlichen Messerattacke in einem Park in Tübingen einen Fahndungserfolg. Der Tatverdächtige ist unter anderem wegen Drogendelikten polizeibekannt.

Nach den tödlichen Messerstichen hat die Polizei einen 27 Jahre alten Mann festgenommen. Wie sie am Samstag mitteilte, steht der Mann unter dringendem Tatverdacht. Er soll am Donnerstag einen 23-Jährigen nach einem Streit so schwer verletzt haben, dass das Opfer kurz darauf in einer Klinik seinen Verletzungen erlag.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Mann aus Tübingen. In seiner Wohnung seien Beweismittel sichergestellt worden, unter anderem Kleidung. Er verweigere derzeit die Aussage, so die Polizei. Deshalb sind die genauen Hintergründe der Tat noch unklar. Bei den weiteren Ermittlungen soll unter anderem geklärt werden, ob es bei der Tat möglicherweise um Drogen ging. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am Samstag Haftbefehl gegen den 27-Jährigen erlassen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Fahndungserfolg dank Bildmaterial

Trotz sofortiger Großfahndung nach der Tat war dem 27-Jährigen zunächst die Flucht gelungen. Weil eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe Bildmaterial auswerten konnte, das Zeuginnen und Zeugen zur Verfügung gestellt hatten, kam die Polizei dem mutmaßlichen Täter jedoch einen Tag später auf die Spur. Ob es sich bei einem schon am Donnerstagabend in Tatortnähe gefundenen Messer um die Tatwaffe handelt, wird noch untersucht.

Tat im Zusammenhang mit Drogenkriminalität?

Der Tatverdächtige ist aber polizeibekannt. Aufgefallen sei er in der Vergangenheit unter anderem wegen mehrerer Gewalt- und Drogendelikte. Geprüft wird laut Polizei nun, ob der Angriff auf den 23-Jährigen am Donnerstag im Zusammenhang mit Drogenkriminalität steht. Denn auch gegen das Opfer war laut Polizei schon wegen Drogenhandels ermittelt worden.

Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne, Parteimitgliedschaft ruht) hatte die Tat bereits zuvor als "schrecklich" bezeichnet. Sie sei "durch nichts zu rechtfertigen". Die Drogenszene direkt neben einem Spielplatz im Alten Botanischen Garten in Tübingen sei ein Ärgernis und "nicht akzeptabel", so Palmer.

Der 27-jährige Tatverdächtige soll noch im Laufe des Samstags dem Haftrichter vorgeführt werden.