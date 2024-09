Französische Macarons oder italienische Bruschettas? Der umbrisch-provenzalische Markt in Tübingen bietet bis Sonntag wieder mediterrane Leckereien und Kunsthandwerkliches.

Die Tübinger Altstadt wird wieder zum Treffpunkt von Frankreich- und Italienfans. Fünf Tage lang sorgen 77 Händlerinnen, Händler und Erzeuger aus den Regionen Umbrien in Italien und Provence in Frankreich mit Spezialitäten aus ihrer Heimat für mediterranes Flair in Tübingen. Sie bieten beim umbrisch-provenzalischen Markt unter anderem Spanferkel, Lavendelseife aus der Provence und italienischen Nougat namens Torrone an. Trotz Regen kamen zur Eröffnung am Mittwoch einige Besucher.

Mediterrane Düfte in Tübingen

Auch wenn immer wieder Regenschauer fallen, liegen würzige Aromen in der Luft der Tübinger Altstadt: Von Kräutern wie Rosmarin, Thymian und Lavendel, aber auch deftigen Spezialitäten wie Ziegen- und Schafskäse. Viele Händler aus den Partnerstädten Perugia in Italien und Aix-en-Provence in Frankreich kommen mit ihren regionalen Spezialitäten oftmals schon seit Jahren in die Tübinger Altstadt. Die Besucherinnen und Besucher des Marktes wissen oft schon genau, zu welchen Ständen sie wollen.

Französische Edel-Salami mit Trüffel, Walnüssen und Knoblauch. Beim umbrisch-provenzalischen Markt Tübingen kommen Feinschmecker auf ihre Kosten. SWR Mia Zundel

Umbrisch-Provenzalischer Markt: Treffpunkt für Gourmets

Besonders beliebt bei den Gästen sind die Essensstände. Von Macarons in verschiedenen Farben, über viele unterschiedliche Käsesorten bis hin zu Cantuccini - Gaumenfreuden gibt es viele. Obwohl die Preise etwas höher sind, zahlen die meisten Gäste den Aufpreis gerne. Auch für französische und italienische Weine. Die erfahrenen Marktgänger wissen, dass sie dafür ihre eigenen Gläser mitbringen können.

Beim umbrisch-provenzalischen Markt in Tübingen gibt es viele Stände mit unterschiedlichen Käsesorten. Sie verströmen einen würzigen Duft, der sich mit den Gerüchen anderer Spezialitäten vermischt. SWR Mia Zundel

Kunsthandwerkliches in der Tübinger Altstadt

Auch Kunsthandwerkliches ist an den 77 Marktständen zu finden. Neben selbstgetöpferten Tassen gibt es auch selbstgerahmte Gemälde. Dafür kommen extra 21 Stände aus der Provence und nochmal genauso viele aus Umbrien nach Tübingen. Zu ihnen gesellen sich 35 Stände und Geschäfte aus Tübingen.

Samstag: Kostenloser TüBus

Am Wochenende bietet die Stadt ein buntes Programm: Kinder können an einem Skateboard-Workshop, einem Kinderflohmarkt oderTrommelkurs teilnehmen. Gäste können kostenlos den Bus nutzen.

Sonntag: Stadtlauf und verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag schlängeln sich die Läuferinnen und Läufer beim Stadtlauf dreimal durch die Altstadt. Dafür wird die Strecke extra abgesperrt. Weil die Strecke auch durch den umbrisch-provenzalischen Markt führt, werden Besucherinnen und Besucher kleine Umwege in Kauf nehmen müssen. Von 13 bis 18 Uhr ist dann verkaufsoffener Sonntag, an dem viele Geschäfte in Tübingen geöffnet sind.

Einmal durch die Tübinger Altstadt: Die Läuferinnen und Läufer laufen quer durch den umbrisch-provenzalischen Markt. Pressestelle Institut für Sportwissenschaft Dirk Hoffmann

Einziger Haken: das Wetter

Immer wieder regnete es beim umbrisch-provenzalischen Markt. Auch bei der Eröffnung am Mittwoch fielen Regentropfen. Doch das Wetter hielt viele Menschen nicht davon ab, über den Markt zu schlendern - auch nicht Oberbürgermeister Boris Palmer, der den Markt wieder eröffnete. An den Ständen bildeten sich trotz Regens kleine Schlangen.