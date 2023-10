Damit hat niemand gerechnet - nicht einmal er selbst: Lorenz Baum von der LAV Stadtwerke Tübingen ist Deutscher Meister im Marathon geworden. Am Montagabend wurde er gefeiert.

Nach dem überraschenden Erfolg beim Marathon in Köln am Sonntag ist Lorenz Baum von seinem Verein, der LAV Stadtwerke Tübingen, herzlich empfangen worden. Für den neuen Deutschen Meister im Marathon gab es am Montagabend im Tübinger Stadion Blumen, Applaus und viele Umarmungen von Vereinskollegen und -kolleginnen, darunter Jackie Baumann, Tochter des Olympia-Siegers Dieter Baumann. Baum strahlte, obwohl einiges ein wenig schmerzt am Körper: "Beine und Po spürt man jetzt schon etwas nach den 42 Kilometern", sagte der 33-Jährige dem SWR.

Alle im Verein fieberten mit

Leichtathlet Baum kam mit 2:15:57 ins Ziel mit fast drei Minuten Vorsprung auf den nächsten Deutschen und holte überraschend den Titel. Die Tübinger Vereinskollegen und -kolleginnen fieberten mit. Einige waren nach Köln gereist, andere verfolgten den Marathon am Bildschirm. Auch Baums Freundin verfolgte den Lauf in Köln. Als klar war, dass die Konkurrenz nicht mehr eingreifen konnte, war die Freude bei allen riesig und teilweise flossen Tränen. "Ich kann es auch heute noch nicht glauben, dass ich so gut gelaufen bin", sagte Baum am Montagabend.

Baum trainiert für Marathon fast täglich

Lorenz Baum kommt aus Reutlingen-Degerschlacht. Über den Fußball und andere Sportarten kam er früh zum Laufsport. Mit 16 Jahren trainierte er schon regelmäßig. Bereitet er sich auf einen Marathon vor trainiere er sechs bis sieben mal die Woche, so Baum. So komme er auf 100 bis 130 Kilometer. Die nächsten Tage will er die Laufschuhe aber mal stehen lassen und sich ein wenig erholen.