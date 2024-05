per Mail teilen

Auf der B28 in Bad Urach-Hengen hat am Dienstagvormittag ein LKW gebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Straßenbelag wurde beschädigt. Der Verkehr wird einspurig vorbeigeleitet.

Am Dienstagvormittag ist ein LKW auf der Bundesstraße 28 zwischen Böhringen und Bad Urach (Kreis Reutlingen) in Brand geraten. Laut Polizei bemerkte der Fahrer nach einem lauten Knall, dass die Zugmaschine Feuer gefangen hatte. Der 32-Jährige hielt an und versuchte noch, sie zu löschen. Allerdings konnte er ein Übergreifen der Flammen auf den Auflieger nicht verhindern. Auch die Ladung, unterschiedliche Metallteile, wurde vom Feuer erfasst. Erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der LKW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte laut Polizei im fünfstelligen Bereich liegen.

B28 bei Bad Urach stundenlang blockiert wegen Bergungsarbeiten

Bis zum Abend war die B28 auf Höhe der Abzweigung Hengen blockiert - in beide Richtungen. Nach Angaben der Polizei baut die Straßenmeisterei eine Ampel an der Stelle auf, um den Verkehr einseitig vorbeizuleiten. Durch die entstandene Hitze sei der Straßenbelag beschädigt worden und müsse repariert werden, so die Polizei. Wie lange das dauert, wisse man nicht.