Menschen mit Behinderung einen eigenen Raum für ihre Kunst geben – das ist das Konzept von "Living Museum". Als 1983 das erste Living Museum in New York eröffnet wurde, war es eine Sensation. Künstler und Künstlerinnen, mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen, die – so ganz abseits vom Mainstream – ihre Kunstwerke herstellen und produzieren und sich dabei nicht mit "gesunden2 Künstlern messen müssen. Der Begriff "Outsider Art" entstand damals.

2002 wurde ein weiteres Living Museum in der Schweiz eröffnet. 2019 öffnete dann das erste Living Museum in Deutschland – und zwar in Münsingen Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb. Das Museum will als offenes Atelierhaus Künstler mit und ohne Behinderung zusammenbringen und das Publikum mit Ausstellungen locken. Aktuell sind etwa einhundert Menschen mit und ohne Behinderungen im Living Museum Alb in verschiedenen Kunstsparten kreativ tätig.