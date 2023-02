Tatverdächtige aus sozialpsychiatrischer Einrichtung in Reutlingen verweigert Aussage

Die Frau, die verdächtigt wird, den Brand in der Einrichtung in Reutlingen gelegt zu haben, ist wieder ansprechbar. Doch sie verweigert die Aussage, so die Polizei.

Im Januar waren bei einem Brand in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung in Reutlingen drei Menschen ums Leben gekommen, zwölf weitere wurden verletzt. Die Tatverdächtige wurde bei dem Brand selbst schwer verletzt und liegt seitdem im Krankenhaus. Nun ist sie wieder ansprechbar. Doch wie die Polizei mitteilte, verweigert sie die Aussage. Die Tatverdächtige soll in eine psychiatrische Klinik verlegt werden Am Freitag sei ihr mitgeteilt worden, dass sie in eine psychiatrische Klinik verlegt werden solle, so die Polizei weiter. Allerdings erst, wenn ihr Zustand das zulasse. Der Brand war im Zimmer der Tatverdächtigen ausgebrochen. Sie war selbst Bewohnerin der Einrichtung. Es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.