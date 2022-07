VGH-Urteil: Landratsamt Reutlingen muss über Genehmigung für Windpark bei Schloss Lichtenstein entscheiden

Die Firma SOWITEC will bei Schloss Lichtenstein Windräder bauen. Nun hat der Verwaltungsgerichtshof geurteilt: Das Landratsamt Reutlingen muss über die Genehmigung entscheiden.

Bis Ende des Monats müssten weitere Unterlagen beim Landratsamt eingegangen sein. Dann könnten die geplanten Windräder in der Nähe von Schloss Lichtenstein auf der Alb genehmigt werden, hieß es am Dienstagnachmittag im Landratsamt Reutlingen.

Windpark Sonnenbühl: bald Gutachten zu Rotmilan und Fledermaus?

Der Reutlinger Landrat, Ulrich Fiedler, und die Windkraftfirma SOWITEC hatten eingeladen, um gemeinsam das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim zu kommentieren: Eine ungewöhnliche Einladung, denn beide sind seit Jahren Kontrahenten in der Debatte um die geplanten fünf Windräder in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen). Was sie nun eint: der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat angemahnt, dass das Genehmigungsverfahren um die Windräder abgeschlossen werden soll. Aber nicht gesagt, ob sie erlaubt werden sollten oder nicht. Doch nun scheinen beide Parteien willens: Die fehlenden Gutachten, wie zum Beispiel zu Rotmilan und Fledermaus, sollen kommen. Und dann könnte es noch in diesem Jahr mit dem Bau des Windparks, drei Kilometer von Schloss Lichtenstein entfernt, losgehen. Nach Angaben der Firma SOWITEC hat sie schon 1,7 Mio Euro gesteckt.

Windräder sollen Sicht auf Schloss Lichtenstein beeinträchtigen

Hintergrund des Urteils ist ein jahrelanger Streit zwischen dem Landratsamt Reutlingen, das den Windpark Hohfleck auf der Gemarkung von Sonnenbühl verhindern will, und der Firma SOWITEC, die die Windräder bauen will. Das Landratsamt Reutlingen hatte zunächst aus Gründen des Denkmalschutzes keine Genehmigung erteilt. Durch die Windräder werde die Sicht auf Schloss Lichtenstein beeinträchtigt.

So soll der Windpark Hohfleck einmal aussehen. SOWITEC

Urteil ist keine Entscheidung über Genehmigung für Windpark

Gegen dieses Urteil hatte die Firma geklagt und in letzter Instanz 2019 vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg Recht bekommen. Doch seither ist nichts geschehen. Deshalb hatte SOWITEC eine so genannte Untätigkeitsklage angestrengt, die in dem Urteil vom Freitag mündete. Darin verpflichten die Mannheimer Richter das Landratsamt dazu, endlich über den Windpark Hohfleck zu entscheiden. Allerdings verpflichtet das Urteil das Landratsamt Reutlingen nicht automatisch dazu, den Windpark auch zu genehmigen. Streitpunkte sind weiter artenschutzrechtliche Bedenken wegen Fledermäusen.