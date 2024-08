per Mail teilen

Tiger, Bär und Tigerente: Wer ist der Mann, der mit Kinderbüchern berühmt wurde? Das zeigt eine Ausstellung über Janosch in Balingen. Beim Aufbau gab es einige Besonderheiten zu sehen.

Janosch ist einer der bekanntesten Kinderbuchautoren und -Illustratoren in Deutschland. Ab Samstag gibt es in der Stadthalle Balingen viel Neues über den Künstler zu entdecken. Die Ausstellung "Janosch – Leben und Werk" dreht sich nämlich nicht nur um Tigerente und Co. Der SWR war beim Aufbau mit dabei.

Noch türmen sich in der Stadthalle die Kisten. Kurator Emilio Battaglia und seine Kollegin Sophie Godzik räumen sie gerade aus. Um sie herum sind schon viele Bilder aufgestellt. Aus Blecheimern ragen die Pinsel heraus. Auf einem Tisch stehen unzählige bunte Flaschen mit Acrylfarben.

Dazwischen sind überall Bilder aufgestellt. Und am anderen Ende steht ein kleines Bett mit Tigerenten-Bettwäsche. So sieht also das Atelier von Janosch aus. Die Galerie Art28 aus Tübingen hat für ihre Ausstellung seine originalen Möbel, Malsachen und Bilder nach Balingen gebracht.

Das Wohnzimmer von Janosch: "Wie bei Tiger und Bär"

Battaglia ist für den Aufbau und den Inhalt der Ausstellung verantwortlich. Für ihn sei es schon eine besondere Aufgabe, sagt er. Denn er kennt Janosch persönlich. So wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen der Galerie. Schon oft haben sie ihn zusammen in seiner Finca auf Teneriffa besucht.

"Das ist jedes Mal ein Erlebnis", sagt Battaglia, "beim ersten Mal war ich war erstaunt, wie schön es dort ist. Man fühlt sich, wie bei Tiger und Bär in der Stube: ohne den ganzen Schnickschnack und ein wenig unkonventionell." Jetzt ist Janosch, der mittlerweile 93 Jahre alt ist, aus der Finca ausgezogen. Seine Kunstwerke und sein Atelier hat er der Tübinger Galerie überlassen. Und daraus entsteht nun die Ausstellung.

Ausstellung über Janosch ist besonders persönlich

Der direkte Draht zu Janosch mache die Ausstellung so besonders, so Battaglia weiter. Denn die Ausstellungsmacher der Galerie Art28 möchten sein ganzes Leben und Arbeiten darstellen: von seiner Kindheit und der Flucht aus Oberschlesien, über sein Kunststudium in München bis hin zu seinem großen Erfolg mit Kinderbüchern.

Wer ist eigentlich Janosch? "Janosch" wurde 1931 als Horst Eckert im damaligen Oberschlesien (heute Polen) geboren. Über seine Kindheit spricht er nicht gerne. Sie sei sein größtes Unglück gewesen, sagt er. Mit 22 Jahren begann Janosch ein Kunststudium, das er wegen "mangelnder Begabung" abbrechen musste. Anschließend arbeitete er als freischaffender Künstler. In den 1960er-Jahren begann Janosch, Kinderbücher zu veröffentlichen. Zwei Jahrzehnte später kam sein Durchbruch mit den Geschichten um Tiger, Bär und Tigerente. Heute gilt Janosch als einer der bedeutendsten Kinderbuchautoren und -illustratoren. Er lebt und arbeitet auf der Insel Teneriffa in Spanien. (Quelle: Art28)

Ein kleiner Gruß für das SWR-Publikum. Das Bild von Janosch ist aus dem Jahr 2021. Art28

Über 400 Kunstwerke werden in der Ausstellung zu sehen sein. Einige davon wurden bisher noch nie veröffentlicht. Zu sehen sind nicht nur Kinderbilder: In seinen frühen Bildern zeigt sich Janosch gesellschaftskritisch. Auch Aktzeichnungen sind zu sehen. Erst ab den 1980er-Jahren kamen dann die Klassiker wie die Tigerente oder die Geschichte "Oh, wie schön ist Panama" heraus.

Seine Figuren vermitteln das Gefühl einer großen Freundschaft.

Auch Tiger und Bär finden in der Ausstellung ihren Platz: Wer die Treppen ins Untergeschoss hinuntersteigt, steht mitten in der bunten Kinderwelt. Die liebevoll illustrierten Kinderbücher sind wohl am bekanntesten. "Seine Figuren vermitteln das Gefühl einer großen Freundschaft", sagt Art28-Geschäftsführer Bernhard Feil. Dieses wohlige Gefühl mache den Autor bei Kindern und Erwachsenen so beliebt.

Speziell für Ausstellung: Tiger und Bär auf Burg Hohenzollern

Janosch selbst wird nicht zur Ausstellung anreisen. Die Reise sei zu anstrengend für den 93-Jährigen, sagen die Veranstalter von Art28. Aber dafür hat er für Balingen etwas ganz Besonderes vorbereitet: ein Bild von der Burg Hohenzollern, mit Tiger, Bär und Tigerente im Vordergrund. Außerdem der fiedelnde Fuchs, der offenbar gerade das Hohenzollernlied anstimmt.

Die Radierung hat Janosch extra für die Ausstellung in Balingen angefertigt. Man sieht darauf die Burg Hohenzollern und die klassischen Janosch-Figuren: Tiger, Bär, Tigerente und den fiedelnden Fuchs. SWR Nathalie Waldenspuhl

Die Ausstellung "Janosch - Leben und Werk" ist vom 10. August bis zum 06. Oktober in der Stadthalle Balingen zu sehen. Der Eintritt kostet regulär 11,50 Euro, ermäßigt 8 Euro.