Ostern kann kommen. Ein Geflügelhof in Rottenburg geht neue Wege. Er hat jetzt "Sandy"-Hühner, die beige Eier legen. Die Hähnchen sind auch größer und lassen sich besser verkaufen.

Ging es bei Geflügelhöfen bis vor ein paar Jahren nur um die reine Anzahl der Eier pro Henne, verändert die Aufzucht der Hähne die Sortenauswahl bei Landwirten. Sandy ist im Kommen, eine neue Hühnersorte. Bisher waren Silberhals, Lohmann oder das Sperber Huhn sehr beliebte Züchtungen auf Geflügelhöfen. Doch immer mehr Eierproduzenten auch im Kreis Tübingen stellen auf die relativ neue Züchtung Sandy um.

Auch die beigen Eier von Sandy lassen sich für Ostern gut färben

Sandy legt keine weißen oder braunen Eier, sondern beige. Weiße Eier sind beim österlichen Eierfärben oder Bemalen natürlich sehr beliebt. Doch auch die sandfarbenen Eier von Sandy reflektieren die Farben gut. Beim Hofgut Martinsberg in Rottenburg werden immer mehr Sandy-Hühner aufgezogen. Dabei geht es nicht nur um die Farbe der Eier, erklärt Severin Hauenstein vom Hofgut Martinsberg.

Hofgut in Rottenburg: Größere Hähnchen sind Hauptgrund für Sandy

Die größeren Hähnchen sind also der Hauptgrund für die Umstellung auf Sandy. Die beigen Eier sind nur ein positiver Nebeneffekt, den der Landwirt in Rottenburg gern nutzt. Denn das Hofgut Martinsberg lässt Eier mit Wachsfarben verschönern. Bei den sandfarbenen Eiern von Sandy strahlen die Farben fast so intensiv wie bei weißen Eiern.

Mit Wachs gefärbte Eier der Sandy Hühner SWR Roland Altenburger

Auch ein Geflügelhof im Kreis Reutlingen hat die neue Hühnersorte

Auch Frank Zeeb vom Geflügelhof in Reutlingen-Sickenhausen weiß Sandy zu schätzen. Vor allem vor Ostern steigt bei seiner Firma der Verkauf von weißen Eiern stark an, sagt Landwirt Zeeb. Doch auch die sandfarbenen Eier von Sandy verkaufen sich gut.

Frank Zeeb, Geflügelhof Reutlingen-Sickenhausen, mit Eiern der Sandy Hühner SWR Roland Altenburger

Spezialfirma färbt Eier

Der Geflügelhof Zeeb lässt nicht nur vor Ostern, sondern fast übers ganze Jahr Eier in einer Spezialfirma färben. Deren Farben sind so intensiv, dass nur im direkten Vergleich zu erkennen ist, ob die Eier braun, beige oder weiß sind.