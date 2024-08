per Mail teilen

Ein Segelflugzeug als Untermieter? Klingt komisch, aber in Ammerbuch-Breitenholz gibt es ein Zweifamilienhaus mit Segelflugzeug im Erdgeschoss. So sieht es von innen aus.

In Ammerbuch-Breitenholz (Kreis Tübingen) gibt es ein Familienhaus, in dem ein ganzes Segelflugzeug Platz findet. Es steht in der Dorfmitte, direkt gegenüber dem baufälligen Rathaus. Das moderne Haus mit der grauen Holzfassade passt äußerlich zu den bäuerlich geprägten Gebäuden rings herum.

Der passionierte Segelflieger Ulrich Wild hat es gebaut, um sein Segelflugzeug unterzubringen. Es hat eine integrierte Flugzeug-Garage und liegt ganz in der Nähe seines Flugplatzes in Ammerbuch.

Das Haus mit der integrierten Garage für das Segelflugzeug steht in der Ortsmitte von Ammerbuch-Breitenholz. Mit dem Flugzeug wohnen dort zwei Familien. SWR Harry Röhrle

Photovoltaik und Fernwärme: Haus energieneutral

Das Haus soll energetisch fortschrittlich sein. Auf dem Dach gibt es viele Photovoltaik-Module. Für Heizung und Warmwasser sorgt ein Hackschnitzelkraftwerk in der Gemeinde, das das Haus über Fernwärme versorgt.

Auch der Segelflieger ist energieneutral. Zum einen nutzt das Flugzeug ausschließlich Umweltenergie, um auf seiner Strecke voranzukommen. Und unser Gebäude ist auch weitestgehend auf regenerative Energien konzipiert.

Über dem Segelflugzeug liegen zwei Wohnungen

Das Segelflugzeug hat zwei Familien als Übermieter. Die Wohnungen sind sehr modern, puristisch, mit Betonwänden und hohen Decken. Das Haus mit Flugzeug-Garage ist inzwischen für einen nationalen Architekturpreis nominiert.

Nicht nur das Flugzeug hat in dem Haus in Ammerbuch Platz. Über der Garage können zwei Familien wohnen. SWR Nina Keppeler

Erst kam die Idee mit dem Segelflieger, dann kam die Idee, dass man dafür auch Platz braucht. (...) Einen Raum zu schaffen nur für das Segelflugzeug war nicht gerade wirtschaftlich. Da haben wir gedacht: Dann machen wir ein bisschen mehr, machen noch ein paar Wohnungen dazu.

Die Segelflieger-Garage ist fast ein Reinraum

In der Garage erinnert nichts an eine typische Werkstatt. Hier ist immer alles blitzblank geputzt und aufgeräumt. Es gibt keine Ölflecken oder dreckige Putzlappen. Das Raumklima ist angenehm. Seit zwei Jahren hat Ulrich Wild nun seinen privaten Hangar im Erdgeschoss des Niedrigenergiehauses.

Das ganze Jahr über kann der Mittsechziger hier entspannt sein Segelflugzeug mit 18 Metern Spannweite warten und auf Hochglanz polieren. Er kann seinen Flugzeug-Anhänger mit dem Auto direkt in die Garage manövrieren, das Flugzeug nach hinten ausziehen und hat trotzdem noch genügend Platz.

Die Garage für Ulrich Wilds Segelflugzeug ist sehr lang und bietet ordentlich Platz. Von innen ahnt man kaum, dass sie Teil eines Hauses ist, in dem auch zwei Familien wohnen. SWR Harry Röhrle

In der Garage gibt es eine Küche, eine Dusche und eine Lounge-Ecke mit großem Flachbildfernseher. Ulrich Wild nennt diese Sitzecke übrigens seine Ventus-Lounge. Abgeleitet vom Modellnamen seines Segelflugzeuges, das in Kirchheim/Teck gebaut wurde. Überall hängen Bilder von Ulrich Wilds Flügen auf der ganzen Welt.

Hier treffen wir uns oft mit Freunden, um Urlaube zu besprechen, um Strecken vorzubereiten und um die Flugzeuge zu präparieren. Das ist einfach auch eine gemütliche Ecke hier.

Hier kommt alles zusammen: Garage, Segelflugzeug und eine Lounge-Ecke. Mit seinem Haus in Ammerbuch hat sich Ulrich Wild einen Traum erfüllt. SWR Harry Röhrle

Eine Garage ganz im Zeichen des Segelflugs. Von diesem einzigartigen Gebäude aus zieht Ulrich Wild mit seinem Segelflugzeug in die ganze Welt. Und eines ist sicher: Bei diesen Ausflügen ist immer alles perfekt vorbereitet - auch dank seiner neuen Segelflugzeug-Garage.