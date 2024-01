Gefährliche Entsorgung von Weihnachtsbaum in Tübingen

per Mail teilen

Ein 60-jähriger Fußgänger ist beinahe von einem Weihnachtsbaum erschlagen worden. Die Tanne sollte offenbar nach schwedischer Tradition entsorgt werden. Sie flog aus dem Fenster.

Der 60-Jährige hat am Freitag gegen 19 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Tübinger Aixer Straße verlassen. In unmittelbarer Nähe ist laut Polizei dann ein etwa 1,80 m großer Weihnachtsbaum auf dem Boden aufgeschlagen. Der bereits abgeschmückte Baum ist von einem 68-jährigen Hausbewohner augenscheinlich unbedacht aus einem Fenster im vierten Stock geworfen worden, teilte die Polizei mit.

Wollte der Baumbesitzer nach schwedischer Tradition entsorgen?

Hierbei hat der Baumbesitzer offenbar einer schwedischen Tradition folgen wollen. Die Gefahren seien ihm nicht bewusst gewesen, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Männer sind aber wegen der gefährlichen Baumentsorgung in Streit geraten. Eine Streife des Polizeireviers Tübingen konnte sie beruhigen. Der erschrockene Fußgänger kam nur mit dem Schrecken davon. Der 68-jährige Baumbesitzer mit einem belehrenden Gespräch. Ganz nach dem Motto - nochmal "knut" gegangen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Sammelaktion von Vereinen und Einrichtungen

Ein ordnungsgemäßes Entsorgen der ausgedienten Weihnachtsbäume sieht anders aus. In den Städten und Gemeinden werden die Bäume abgeholt bzw. man kann sie auf Häcksel- oder anderen Sammelplätzen bringen. Vereine und Einrichtungen haben Sammelaktionen organisiert.