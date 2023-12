per Mail teilen

Zwei Männer sollen einen Gastwirt erpresst haben. Sie wollten Geld - und bedrohten den Wirt laut Polizei mit dem Tod. Der Hauptverdächtige wurde festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln gegen zwei Männer im Alter von 25 und 28 Jahren aus dem Kreis Tübingen. Sie sollen den Betreiber eines Tübinger Lokals um mehrere tausend Euro erpresst haben.

Erpresser forderten immer mehr Geld

Die beiden Männer verlangten Bargeld von dem Betreiber des Tübinger Lokals, sagt die Polizei. Sie haben den Wirt mit dem Tode bedroht, sollte er das Geld nicht bezahlen. Laut Polizei haben die Männer das Geld aber bekommen. Sie forderten dann noch mehr - ebenfalls unter Drohungen. Der 25-Jährige hatte laut den Ermittlungen früher eine Geschäftsbeziehung zu dem Gastwirt.

Polizei durchsucht Wohnung - mutmaßlicher Drahtzieher in Haft

Nach den erneuten Drohungen habe sich der Gastwirt an die Polizei gewandt. Beamte durchsuchten vergangene Woche die Wohnung der beschuldigten Männer. Sie fanden unter anderem einige tausend Euro Bargeld und mehrere Dutzend Gramm Marihuana. Der 28-Jährige, wohl der Drahtzieher der Erpressung, wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Er ist wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten vorbestraft, so die Polizei. Der andere Mann ist auf freiem Fuß.