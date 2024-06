Acht von zehn Wahlbezirken in Burladingen (Zollernalbkreis) haben für die Europawahl über 30 Prozent ihrer Stimmen an die AfD vergeben. In zwei Teilorten sind es fast 40 Prozent.

Viele Menschen in Burladingen haben bei der Wahl des europäischen Parlaments die AfD gewählt. In Burladingen-Hausen und Burladingen-Starzeln sind es fast 40 Prozent. Das könnte an der Bekanntheit und Beliebtheit des AfD-Politikers Joachim Steyer liegen, mutmaßt der Ortsvorsteher von Hausen, Erwin Staiger (parteilos). Auch wenn der AfD-Politiker nicht in das Europaparlament gewählt werden konnte, glaubt Staiger, dass er der Partei ein gutes Image in der Region verschafft. AfD aus Protest gewählt? Laut Erwin Staiger stimmte Hausen auch schon bei vergangenen Wahlen viel für die AfD, dieses Mal aber besonders hoch. Neben der Beliebtheit des AfD-Politikers, der für die Region im Gemeinderat und im Landtag sitzt, vermutet Staiger viele Protestwähler. Viele Menschen seien mit der aktuellen Regierung nicht zufrieden, zum Beispiel wegen des Heizungsgesetzes. Einige Rentner hätten Angst, sich keine neue umweltfreundliche Heizung leisten zu können. Die AfD setzt mit ihren Antworten auch bei solchen Ängsten an. Viele Handwerker sind unzufrieden In Burladingen-Hausen leben etwa 1.000 Menschen. Laut Staiger ist es eine Arbeitergemeinde. Er sagt, viele Handwerker bemängeln seit einiger Zeit die wachsende Bürokratie und die vielen Regularien. Auch das sieht Staiger als möglichen Grund für eine AfD-Wahl. Er glaubt, dass auch viele Jüngere ihre Häkchen bei "Blau" gesetzt haben. Ortsvorsteher Erwin Staiger schaut auf das Stimmen-Protokoll, das fast 40 Prozent der Stimmen für die AfD zeigt. SWR Tim Richter Gab schon einmal AfD-Bürgermeister in Burladingen Insgesamt ist die AfD in Burladingen bei dieser Europawahl zweitstärkste Partei geworden mit 27,11 Prozent. Mehr Stimmenanteile bekam nur die CDU mit 35,04 Prozent. Die Alternative für Deutschland hat bei der Europawahl allgemein die meisten Stimmen dazugewonnen. Die Stadt Burladingen (Zollernalbkreis) hatte bis 2020 bereits einen AfD-Bürgermeister.