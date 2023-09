Wie Burladingen die Zeit mit seinem AfD-Bürgermeister erlebte

Ab dem 1.September ist in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt das AfD-Mitglied Hannes Loth neuer Bürgermeister. Auch Burladingen im Zollernalbkreis hatte mal einen AfD-Bürgermeister.

Es war eine turbulente Zeit in Burladingen mit dem früheren Bürgermeister Harry Ebert. Höhepunkt war sein Eintritt in die AfD 2018. Zwei Jahre später trat er dann als Bürgermeister zurück. Im fast 600 Kilometer entfernten Raguhn-Jeßnitz (Sachsen-Anhalt) ist ab 1.September AfD-Parteimitglied Hannes Loth Bürgermeister. Unterschied: Er wurde bereits als AfD-Mann gewählt, mit 51 Prozent der Stimmen. Wie war das eigentlich in Burladingen mit einem AfD-Mann an der Rathausspitze?

Bis 2020 ging es recht turbulent zu im Burladinger Rathaus SWR Bertram Schwarz

Man mag sich nicht erinnern

Die Leute auf der Straße sprechen nicht gern über diese Zeit. Es ist mühsam, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Burladingen wird vielleicht lieber als Hauptsitz der Textilfirma Trigema wahrgenommen, mit ihrem präsenten Chef Wolfgang Grupp. Der damals, als Ebert in die AfD eintrat, Neuwahlen im Rathaus forderte.

Nur zwei Kommunalpolitiker sprechen

Man möchte nun wenigstens von den Kommunalpolitikern wissen, wie sie sich an die Zeit erinnern. Doch Anfragen des Reporters quer durch die Fraktionen werden entweder gar nicht beantwortet oder brüsk - nur selten auch höflich - abgewiesen. Doch zwei Leute sind bereit, sich zu äußern. Alexander Schülzle (Freie Wähler) sagt, Ebert habe ständig provoziert.

“Mit seinen Aussagen, mit seinem Fehlen in Sitzungen, frühzeitiges Gehen in Sitzungen, seine Kommentare, die er abgegeben hat. Wir haben uns gefreut, wenn er abwesend war, dann haben wir mit unserem Ersten Beigeordneten arbeiten können.“

Lächerlicher Versuch der Erniedrigung

Die lokale Presse habe Ebert als Lügenpresse bezeichnet. Eines Tages habe er eine Schulbank mit viel zu kleinen Stühlen auf einem Brett im Sitzungssaal festschrauben lassen – als Presseplätze. Doch Schülzle und drei Kollegen bereiteten dem lächerlichen Erniedrigungsversuch ein Ende: sie trugen die Schülerbank demonstrativ aus dem Sitzungssaal.

Burladingens Bahnhof hat sein Flair von früher bewahrt. SWR Bertram Schwarz

Lieber Rücktritt als Grüße überbringen

Die zweite und letzte Gemeinderätin, die etwas zu dem Thema sagt, ist Rosemarie Steinberg. Sie ist seit bald 25 Jahren für die Freien Wähler im Rat. Sie hat die ganze Amtszeit Eberts miterlebt. Auch, als er seine Räte als Landeier schmähte und als er dem in Teilen rechtsradikalen AfD-Höcke-Flügel 2019 die Stadthalle überließ. Steinberg war auch stellvertretende Bürgermeisterin.

“Nachdem das so eskaliert war, haben die Fraktionsvorsitzenden ihr Amt aufgegeben. Und wir Bürgermeister-Stellvertreter auch. Wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, überbringe ich Grüße vom Bürgermeister. Aber das konnten wir gar nicht mehr. Weil wir nicht hinter ihm standen.“

Am 1.Juni 2020 trat Harry Ebert zurück. Am 20.September wählte Burladingen mit 92 Prozent der abgegebenen Stimmen den parteilosen Davide Licht zum neuen Bürgermeister.