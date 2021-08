In den meisten Orten ist alles in trockenen Tüchern, die Regionalstadtbahn ist in der Planung und die Finanzierung steht. Doch in Tübingen wird heftig gestritten: Regionalstadtbahn in der Innenstadt: ja oder nein? Am 26. September entscheiden die Bürger. Hier die wichtigsten Fakten zur Regionalstadtbahn.

Was ist die Regionalstadtbahn Neckar-Alb?

Die Regionalstadtbahn Neckar-Alb ist ein zukünftiges Schienenverkehrsprojekt in der Region Neckar-Alb. Die beteiligten Partner der Bahn sind die Landkreise Tübingen, Reutlingen und Zollernalb, sowie die Stadt Tübingen, die Stadt Reutlingen und der Regionalverband Neckar-Alb. Die Strecken der Regionalstadtbahn sollen elektrisch betrieben werden und Stadt und Land stärker miteinander verbinden.

Wie verläuft das Streckennetz der Regionalstadtbahn?

Die Regionalstadtbahn beinhaltet folgende Linien:

S1: Onstmettingen nach Tübingen

S2: Mössingen nach Reutlingen

S3: Rottenburg nach Tübingen

S4: Herrenberg nach Tübingen

S5: Engstingen nach Tübingen

S6: Bad Urach nach Pfullingen

S7: Burladingen nach Hechingen

S11: Mössingen nach Tübingen

S12/21: Reutlingen Dreispitz – Omenhausen – Tübingen

S41: Entringen nach Tübingen

S31: Horb nach Tübingen

Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb

Die Linien fahren eine Strecke von 205 km. Davon werden 47 km neu gebaut oder reaktiviert. 137 km der Strecke werden elektrifiziert. Zum Teil werden eingleisige Streckenabschnitte zweigleisig ausgebaut. Die Regionalstadtbahn beinhaltet 123 Haltestellen, 68 davon sind neu.

Welche Umbauarbeiten beinhaltet die Regionalstadtbahn?

Neu gebaut werden müssen die Talgangbahn zwischen Albstadt-Onstmettingen und Albstadt-Ebingen, der Albaufstieg zwischen Engstingen, über Pfullingen nach Reutlingen, außerdem der Abschnitt zwischen Pfullingen und Reutlingen (Reutlinger Innenstadtstrecke), die Gomaringer Spange zwischen Reutlingen und Gomaringen sowie die Strecke zwischen Tübingen Hauptbahnhof und Waldhäuser Ost (Innenstadtstrecke Tübingen). Ob die Innenstadtstrecke in Tübingen gebaut wird, hängt allerdings von einem Bürgerentscheid am 26. September 2021 ab (siehe unten). Ausgebaut, also elektrifiziert oder zweigleisig gebaut, werden Strecken der Ammertalbahn (Tübingen – Herrenberg), der Neckar-Alb-Bahn (Metzingen – Reutlingen – Tübingen), der Ermstalbahn (Bad Urach – Metzingen), der oberen Neckarbahn (Tübingen – Rottenburg – Horb), sowie der Zollern-Alb-Bahn (Tübingen – Albstadt-Ebingen) und der Hohenzollernbahn (Hechingen – Burladingen).

Mehr dazu finden Sie hier:

Was kostet die Regionalstadtbahn und wie wird sie finanziert?

Im Preisstand 2021 liegen die Planungs- und Baukosten der Regionalstadtbahn bei 2,1 Milliarden Euro. 80% davon zahlen Bund und Land über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG). Durch das GVFG gefördert werden nur Projekte, deren Nutzen-Kosten-Indikator durch die sogenannte Standardisierte Bewertung auf über 1,0 geschätzt wird. Das bedeutet, dass der daraus entstehende Nutzen so hoch ist, dass er die Kosten rechtfertigt. Bei der Regionalstadtbahn Neckar-Alb wurde der Nutzen-Kosten-Indikator auf ca. 1,2 berechnet.

Von den 2,1 Milliarden Euro Planungs- und Baukosten bleiben dann an kommunalem Anteil 362 Millionen Euro. Dies teilen sich die Projektpartner (Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb, Stadt Tübingen, Stadt Reutlingen und Regionalverband Neckar-Alb) untereinander auf. 30% der Gesamtkosten werden durch den sogenannten Solidarsockel unter den drei Landkreisen aufgeteilt. Die restlichen 70% werden nach Nutzen der jeweiligen Partner aufgeteilt. Da sowohl Landkreis als auch Stadt Tübingen den größten Nutzen aus dem Projekt ziehen, zahlen sie mit 77 Millionen (Stadt Tübingen), 55 Millionen (Landkreis Tübingen) und 36 Millionen (durch den Solidarsockel) den größten Anteil.

Die Betriebskosten für die Regionalstadtbahn werden auf 31 bis 48 Millionen Euro jährlich geschätzt. Das Land Baden-Württemberg übernimmt hier mehr als die Hälfte. Den Rest zahlen die Partner je nach Nutzen, also wie viele Menschen aus welchem Wohnort wie viele Kilometer mit der Bahn fahren. Auch hier hätte Tübingen den größten Anteil mit 7,2 bis 9 Millionen Euro.

In den aktuellen Kostenschätzungen sind Puffer für Unvorhergesehenes enthalten. Außerdem muss mit einer inflationsbedingten Steigerung der Preise bis zum Baubeginn gerechnet werden.

Was erhoffen sich die Projektpartner von der Regionalstadtbahn?

Im Rahmen der Standardisierten Bewertung ist berechnet worden, dass ca. 28.000 Fahrten je Werktag vom PKW auf die Regionalstadtbahn verlagert werden. Außerdem erwarten die Gutachter, dass weitere 6.000 Menschen täglich die Strecke nutzen werden, nur weil ihnen die Regionalstadtbahn diese Option bietet (weil sie zum Beispiel nach dem Theaterbesuch mit dem ÖPNV nach Hause kommen).

Auch durch die hohe Taktung von Fahrten sowie die geplante Umstiegs- und Barrierefreiheit erhoffen sich die Partner eine deutlich höhere Nutzung des ÖPNV im Raum Neckar-Alb und damit einen großen Schritt Richtung Klimaschutz.

Durch die Anbindung des Umlandes an die arbeitsplatzreichen Gegenden erhofft man sich zusätzlich eine Entlastung des Wohnungsmarktes, aber auch eine Steigerung der Attraktivität des Landes.

Wo wird aktuell schon gebaut (Modul 1) und wann soll das gesamte Netz fertig sein?

Der Bau des Moduls 1 hat bereits begonnen, was die Strecke zwischen Herrenberg – Tübingen – Reutlingen – Bad-Urach betrifft, die im Halbstundentakt befahren werden soll. Das beinhaltet den Neubau der Stationen Reutlingen-Storlach, Reutlingen Bösmannsäcker, Tübingen Neckaraue und Tübingen Güterbahnhof. Außerdem werden die Strecken der Ammertalbahn und der Ermstalbahn elektrifiziert. Die Ammertalbahn wird zudem bereits zweigleisig ausgebaut. Auch Bahnsteigverlängerungen und der Neubau eines Schaltpostens sowie neue Weichenverbindungen sind geplant.

Mit der Inbetriebnahme des Moduls 1 wird im Dezember 2022 gerechnet.

Innenstadtstrecke Tübingen:

Die Innenstadtstrecke in Tübingen ist Teil der geplanten Regionalstadtbahn. Die künftige Zwei-System-Bahn soll von den Eisenbahnschienen auf die Straßenbahnschienen fahren können und damit von der Regionalstadtbahn am Tübinger Hauptbahnhof zur Tram werden. Ob die Innenstadtstrecke in Tübingen gebaut werden soll, darüber entscheiden Tübingerinnen und Tübinger beim Bürgerentscheid am 26.September (mehr Infos dazu siehe unten).

Was kostet die Innenstadtstrecke Tübingen und wie wird sie finanziert?

Die Planungs- und Baukosten der Innenstadtstrecke in Tübingen liegen bei 282 Millionen Euro (Preisstand 2021). Bund und Land übernehmen auch hier 80% der Kosten, übrig bleiben für Landkreis und Stadt Tübingen ca. 55 Millionen Euro. In einer Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis ist festgelegt, dass Planungs- und Baukosten durch den Landkreis getragen werden, während städtebaulich oder gestalterisch bedingte Kosten bei der Stadt verbleiben. Die Betriebskosten werden von Landkreis und Stadt gleichermaßen geteilt, sie liegen bei jährlich 3,6 bis 4,2 Millionen Euro.

Wie würde die Innenstadtstrecke durch Tübingen verlaufen?

Vier Linien der Regionalstadtbahn würden über die Tübinger Innenstadtstrecke geleitet werden:

S11 von Mössingen nach Tübingen Morgenstelle



S5 von Engstingen nach Tübingen Waldhäuser-Ost

S3 von Rottenburg am Neckar nach Tübingern WHO

S4 von Herrenberg nach Tübingen WHO

Daher würde die Bahn zwischen Hauptbahnhof und WHO im 7,5-Minuten-Takt durch die Tübinger Innenstadt verkehren. Die Stationen der Innenstadtstrecke wären Hauptbahnhof, Neckarbrücke, Lustnauer Tor/ Wilhelmstraße, Neue Aula, Innenstadtklinik, Breiter Weg, Klinik Schnarrenberg, Unfallklinik/ Morgenstelle. Botanischer Garten/ Nordring, Kunsthalle, Wissenschafts- und Technologiepark, WHO Zentrum und WHO Nord.

Geplante Strecke der Innenstadtbahn Tübingen Zweckverband Regionalstadtbahn Neckar-Alb

Dadurch, dass die Bahn über die Neckarbrücke geleitet würde, müsste die Brücke breiter und stabiler gebaut werden. Das Bus-System würde durch den Bau der Innenstadtstrecke ergänzend angepasst werden. Einige Buslinien würden umgeleitet werden oder bekämen eine andere Taktung.

Wann würde die Innenstadtstrecke gebaut?

Tübingens Baubürgermeister Cord Soehlke spricht von einem Baubeginn Ende der 20er Jahre und einer Inbetriebnahme Anfang der 30er Jahre.

Warum wird über die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn gestritten?

Die Innenstadtstrecke ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Es gibt Bürgerinitiativen dafür und dagegen. Die jeweiligen Argumente sind den folgenden Fragen zu entnehmen.

Was sind Argumente für die Innenstadtstrecke?

Befürworter der Innenstadtstrecke bezeichnen diese als schnelle und klimaschonende Verbindung zwischen Wohn- und Freizeitorten in der Region und den Arbeits- und Handelsschwerpunkten der Stadt. Sie sind sich sicher, dass viele Menschen bei dem Angebot ihr Auto stehen lassen und stattdessen die Bahn nutzen würden.

Die Barrierefreiheit ist für die Befürworter einer der wichtigsten Punkte: Für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung würde die Innenstadtbahn einen leichten Ein- und Ausstieg ermöglichen. Aber auch für Menschen mit Kinderwagen oder Fahrrädern würde die Mitnahme kein Problem mehr darstellen. Durch die geplante Umstiegsfreiheit würde die Regionalstadtbahn Menschen zum Beispiel aus dem Umland direkt zu ihrem Arbeitsplatz in Tübingen bringen. Außerdem sind in den Zügen Toiletten vorgesehen, was sie wichtig finden.

Die Kosten sind für die Befürworter gerechtfertigt: Die hohe Förderung durch Bund und Land würde Stadt und Landkreis entlasten. Außerdem gäbe es durch die Innenstadtstrecke Einsparungen im Bus-System. Daher würde die Stadt im Vergleich zum Ohnefall (ohne Innenstadtstrecke) sogar mit einer leichten finanziellen Entlastung rechnen können.

Bahnfahren sei angenehmer als Busfahren, davon gehen die Befürworter aus. Ruhiges Beschleunigen und Bremsen und sanfte Kurven würden vielen Menschen einen Fahrkomfort bieten, den andere Systeme nicht liefern könnten.

Die Umweltbilanz ist ein wichtiger Aspekt der Befürworter: Die Bahn sei die klimaschonendste Option für Tübingen, denn die Schienenfahrzeuge seien leicht, beim Bremsen würden sie Strom rückgewinnen, sie würden keinen Feinstaub durch Reifenabrieb erzeugen und durch die Verwendung von Ökostrom würden sie nahezu klimaneutral fahren.

Für Radfahrende würde sich an einigen Stellen gesicherter Platz durch eigene Spuren ergeben. Da die Stadtbahn spurtreu ist, bräuchten Radfahrende keine Angst vor Unvorhersehbarkeiten mehr haben. Es würden technische Lösungen für die innerstädtischen Schienen gefunden werden, die Radfahrende so einfach überqueren könnten.

Thema Neckarbrücke: Laut einer Brückenhauptprüfung, die von der Stadt in Auftrag gegeben wurde, müsste die Neckarbrücke in den nächsten 10-15 Jahren erneuert werden. Mit dem Bau der Innenstadtstrecke könnte man den Neubau der Brücke verbinden und würde Mittel aus der GVFG dafür nutzen können.

Die Befürworter appellieren: Nicht nur für Pendelnde, auch für Tübingerinnen und Tübinger biete die Innenstadtstrecke Vorteile. Studierende könnten von ihrem Wohnheim in WHO an die Uni durchfahren und Tübingerinnen und Tübinger könnten ihren Freizeit-Verkehr auf die Bahn verlagern und so ohne eigenes Auto aufs Land fahren.

In all ihren Argumentationspunkten berufen sich die Befürworter auch auf die Standardisierte Bewertung, in die die Innenstadtstrecke mit einbezogen wurde.

Befürworter sind u.a.: Der Zusammenschluss von Verbänden, Interessengruppen und Einzelpersonen „Tübinger Bündnis InnenStadtStrecke (TüBISS)“. Dazu gehören zum Beispiel Fridays For Future, der BUND, der Adfc, das Umweltzentrum Tübingen oder Greenpeace. Außerdem Oberbürgermeister Boris Palmer und im Gemeinderat von Tübingen: AL/ Grüne, SPD, CDU. Auch die Uni Tübingen hat sich trotz baulicher Maßnahmen, die die Innenstadtstrecke mit sich bringen würde, auf Basis einer Vereinbarung zwischen Stadt und Uni, dafür ausgesprochen.

Was spricht gegen die Innenstadtstrecke?

Gegner der Innenstadtstrecke bezeichnen die Tram oft als „Stahldino“, die die schöne, mittelalterliche Tübinger Innenstadt verunstalten würde. Sie würde nicht in das Stadtbild passen und eine kleine Stadt wie Tübingen brauche kein Tram-System.

Die Innenstadtstrecke soll Anfang der 30er Jahre in Betrieb genommen werden, aber wer weiß, wie die Mobilität 2030 aussieht? Eine Frage, die die Gegner umtreibt. Sie erwarten 2030 deutlich weniger Pendlerinnen und Pendler, denn Homeoffice würde immer attraktiver werden. Sie glauben auch generell nicht daran, dass Menschen in Zukunft auf ihren Individualverkehr verzichten wollen. Das Kind in den Kindergarten zu bringen oder einkaufen zu fahren, dafür brauche es weiterhin das eigene Fahrzeug. Sie sind sich sicher: Durch den Ausbau der E-Mobilität (PKWs, Roller, Scooter) würden 2030 viele Menschen klimaschonenden Individualverkehr nutzen und nicht auf eine Bahn umsteigen.

Die durch die Innenstadtstrecke entstehenden Baustellen sind den Gegnern ein Dorn im Auge. Während der Bauzeit, die Baubürgermeister Cord Soehlke auf 3-4 Jahre terminiert, wäre Tübingen eine Baustelle. Um schnell mit den Bauarbeiten voranzukommen, würde an allen Streckenabschnitten parallel gebaut werden, was für den öffentlichen und den Individualverkehr extreme Auswirkungen hätte. Auch Anwohnerinnen und Anwohner würden durch die Baustellen beeinträchtigt werden.

Eine der wichtigsten Fragen lautet aus Sicht der Projektgegner: Wieso muss man die Tram durch die sowieso schon zu enge Mühlstraße führen? Radfahrende, Fußgänger, Lieferverkehr, Rettungswagen – alle Beteiligten würden unter der engen Stelle leiden. Gerade für Radfahrende seien die Schienen gefährlich, das geplante Gummi zum Verschließen der Gleise sei nicht umsetzbar.

Durch die Regionalstadtbahn mit Innenstadtstrecke würden bisher umstiegsfreie Fahrten der Deutschen Bahn entfallen, zum Beispiel von Bad Urach nach Tübingen Hauptbahnhof oder von Herrenberg nach Bad Urach. Die Menschen, die von dort aus pendeln, hätten Nachteile.

Die Finanzierung der Innenstadtstrecke sei so wenig detailreich, dass man sich auf ihrer Basis kein gutes Bild machen könne, so die Gegner der Strecke. Der Umbau der Uni-Gebäude, der dadurch anfallen würde, sei noch nicht voll mit eingerechnet und die Baupreise würden zunehmen. Sie befürchten ein Stuttgart21-ähnliches Chaos.

Gegner der Innenstadtstrecke plädieren für einen Ausbau der bestehenden TüBusse. Wenn man all diese auf E-Busse umstellen würde, gäbe es keine Baustellen und Tübingen wäre viel schneller klimaneutral. Durch den Bau der Innenstadtstrecke würden 75.000 Tonnen CO2 ausgestoßen werden, die sich erst nach ein bis zwei Jahrzehnten amortisieren würden.

Gegen die Innenstadtstrecke sprechen sich u.a. aus:

Die Initiative „Nein zur Stadtbahn!“ Die Ortsgruppe des Schwäbischen Heimatbunds

Im Gemeinderat von Tübingen: FDP, Linke, Die Fraktion

Der ehemalige Olympia-Sportler Dieter Baumann

Was gibt es für Alternativen zur Innenstadtstrecke?

Im Raum standen schon Alternativen wie eine Schwebebahn, ein Transrapid oder On-Demand-Shuttles. Realistisch sind jedoch nur zwei Möglichkeiten: Der Schnellbus und die Seilbahn. Die Kosten der Seilbahn belaufen sich auf ca. 160,5 Millionen Euro. Mit einer Seilbahn wäre man innerhalb von 10 Minuten vom Hauptbahnhof bei der Klinik Schnarrenberg und in 21 Minuten beim Technologiepark. Ihre Stationen wären Hauptbahnhof, Hölderlinstraße, Frauenklinik, Klinik Schnarrenberg, Unfallklinik, Kunsthalle und Technologiepark. Die Einführung des Schnellbus-Systems würde ungefähr 30,5 Millionen Euro kosten. Es gäbe zwei Strecken, die einmal westlich und einmal östlich von Tübingen nach Norden zum WHO und Technologiepark fahren würden. Die eine Linie würde vom Bahnhof über den Westbahnhof, Kleine Molkerei, Calwer Straße, Klinik Schnarrenberg, Unfallklinik, Kunsthalle, WHO bis hin zum Technologiepark verlaufen. Die andere Linie würde östlich bei der Neckaraue starten, über die Landhausstraße zum Technologiepark fahren.

Wie lautet die Bewertung neutraler Gutachter?

Die neutralen Gutachter des Ingenieur-Büros Ramboll und der Verkehrsberatungsagentur InovaPlan kamen zum Schluss, dass die Innenstadtstrecke durch ihre direkte und zum Teil umstiegsfreie Anbindung an die Regionalstadtbahn den größten Effekt auf das Umland und die Ortsteile hat. Mit der Innenstadtstrecke würden im Vergleich zu den Alternativen die meisten Menschen vom PKW auf den Öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Auch wenn die Innenstadtstrecke die höchsten Kosten verursachen würde, schätzen die Gutachter sie als gute Option für einen Mobilitätswandel in Tübingen ein.

Welche Auswirkungen hat die Innenstadtstrecke auf die Universitäts-Gebäude?

Durch Erschütterung der vorbeifahrenden Regionalstadtbahn sowie elektromagnetischer Strahlung müssten Uni-Gebäude umgebaut oder verlegt werden. Durch die immer präziser arbeitenden Forschungsinstrumente, würden durch die Innenstadtstrecke Messungen erheblich verfälscht werden. So könnten Untersuchungen von Krebspatienten in den Kliniken beeinflusst werden. Deswegen müssten Gebäude abgeschirmt werden. Beim Werner Siemens Imaging Center würden Umbauarbeiten allerdings nicht reichen, weshalb es verlegt und neugebaut werden müsste. Die Kosten für alle Bauarbeiten, die mit der Uni Tübingen und der Uniklinik zusammenhängen, werden auf mehr als 30 Millionen Euro geschätzt.

Was kann beim Bürgerentscheid am 26.9 gewählt werden?

Beim Bürgerentscheid am 26. September dürfen Tübingerinnen und Tübinger abstimmen, die ihren Erstwohnsitz seit mindestens drei Monaten in Tübingen haben, über 16 Jahre alt sind und Deutsche oder EU-Bürgerinnen und -Bürger sind. Dabei dürfen sie entscheiden, ob sie für oder gegen die Innenstadtstrecke abstimmen möchten. Die Menschen aus dem Umland, die die Innenstadtstrecke Erwartungen zufolge am meisten nutzen würden, dürfen nicht mit abstimmen. Bis zum Bürgerentscheid wird von der Stadt Tübingen eine Info-Broschüre an alle Haushalte verteilt.