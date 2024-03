Bei einer App, die in städtischen Krippen und Kitas in Balingen eingesetzt wird, hat es ein Datenleck gegeben. Jetzt ist bekannt, welche Informationen in fremde Hände geraten sind.

Durch die Datenpanne bei der "Stayinformed KITA APP" sind fast 1.000 Dateien aus Balingen nach Außen gelangt und heruntergeladen worden. Das habe der App-Anbieter bestätigt, schreibt die Stadt Balingen in einer Meldung. In den vergangenen Tagen habe man die betroffenen Daten ermittelt. Namen, Bilder und Wohnorte gingen an Dritte Vom Datenleck betroffen sind unter anderem Bilder und Videos von Kita-Kindern und Eltern, dazu die vollständigen Namen. Bei Elternbeiräten wurden teilweise die Wohn- und E-Mail-Adressen sowie die Handynummern heruntergeladen. In einem Fall sind sogar Kontodaten nach Außen gelangt. Auch in der App registrierte Kita-Beschäftigte sind vom Datenklau betroffen. Neben dem Wohnort wurden "in ganz wenigen Fällen" auch Gesundheitsdaten ermittelt, heißt es in der Meldung. Stadt Balingen klärt über mögliche Risiken auf Durch die Datenpanne können nun Sicherheitsrisiken entstehen, so die Stadtverwaltung. Je nachdem, wie viele Daten geklaut wurden, ist das Risiko bei jedem Nutzer unterschiedlich hoch. So besteht die Gefahr, dass heruntergeladene Bilder oder Videos missbraucht werden. In wenigen Fällen könnte den App-Nutzerinnen und -Nutzern auch ein Identitätsdiebstahl drohen. Auch Spam-Nachrichten oder -Anrufe sind möglich, sowie in einem Einzelfall der Missbrauch von Kontonummern. Stadt will Datenpanne aufarbeiten Nach Ostern will die Stadt Balingen die Datenpanne im Gespräch mit den Kita-Leitungen aufarbeiten. Auch Informationsveranstaltungen sind laut Mitteilung geplant. Betroffene können sich beim städtischen Datenschutzkoordinator melden. Für weitere Informationen verweist die Stadt auf ihre Internetseite. Bundesweit betroffen Die App „Stay Informed“ wird von Kitas genutzt, um die Kommunikation mit den Eltern zu vereinfachen. Über die Anwendung können Eltern etwa ihre kranken Kinder abmelden und Einladungen zu Veranstaltungen erhalten. Am 23. März hatte der App-Betreiber das Datenleck gemeldet. Insgesamt waren laut Mitteilung über 11.000 Einrichtungen in ganz Deutschland betroffen.