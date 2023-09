Betrug über Smartphone-Apps

per Mail teilen

Betrüger können sich über schädliche Apps Zugang zu Ihren persönlichen Konten auf Ihrem Smartphone verschaffen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Daten schützen können.

Nicht nur über Anrufe, sondern auch über die Apps auf Ihrem Handy versuchen Betrüger, an vertrauliche Daten zu kommen.

Wo kann man sicher Apps herunterladen?

Jutta Kaiser aus der SWR1 Wirtschaftsredaktion hat mit einem Verbraucherschützer gesprochen, der dazu rät, sich Apps stets aus den gängigen Stores zu holen.

Einige App Stores werben sogar mit ihren Sicherheitsvorkehrungen.

Das Unternehmen Apple zum Beispiel prüft nach eigenen Angaben alle Apps bereits, bevor sie in den App Store kommen. Auch danach sollen sie noch sorgfältig überprüft werden. Google wirbt ebenfalls mit diesem Service und schließt dabei sogar Apps ein, die Sie woanders, also außerhalb des offiziellen Stores, heruntergeladen haben. Trotzdem kommt es leider immer wieder vor, dass schädliche Apps zumindest eine Zeit lang in offiziellen Stores verfügbar sind.

Darauf sollten Sie vor dem Download achten

Ich wäre immer misstrauisch bei Apps, die viele schlechte oder auch unrealistisch gute Bewertungen haben.

Wie die Apps bewertet sind, können Sie bei Google sehen. Außerdem sollten Sie vorher überprüfen, ob es eventuell schon Berichte oder Schlagzeilen über die entsprechende App gibt.

Überprüfen Sie außerdem, welche Zugriffe die App haben möchte. Eine Wetter-App braucht zum Beispiel keinen Zugriff auf Ihre Kontakte. Da sollten Sie misstrauisch werden. Zur Sicherheit können Sie sich auch die Icons vorher genaustens anschauen. Wenn das Bild der App pixelig oder nachgemacht aussieht, könnte es sich um eine Betrugs-App handeln.

Holen Sie sich eine Virenschutz-App

Die Stiftung Warentest hat für Android zuletzt 11 verschiedene Antiviren-Apps getestet. Laut Jutta Kaiser haben alle recht gut abgeschnitten und einige davon sind sogar kostenlos.

Updates nicht aufschieben, sondern sofort ausführen. Das sorgt für mehr Sicherheit.

Apple erlaubt bisher sowieso nur App-Downloads aus dem eigenen Store, weshalb die Smartphones auch als weniger anfällig für Sicherheitsprobleme gelten. Wirtschaftsredakteurin Jutta Kaiser rät Ihnen allerdings dazu, Ihr Betriebssystem immer auf den neuesten Stand zu bringen.