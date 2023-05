Busausfälle in den Kreisen Tübingen und Calw

per Mail teilen

Die Eisenbahngewerkschaft (EVG) hat zum Streik aufgerufen. Zahlreiche Busse und Bahnen sollen ab Sonntagabend ausfallen. Abschlussprüfungen an Schulen werden nicht verschoben.

Wegen des Streikaufrufs der EVG kann es im Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) am Montag und Dienstag, 15. und 16. Mai, zu Busausfällen im Stadtgebiet Tübingen und auf der Strecke Rottenburg-Tübingen bei der Linie 19 kommen. Laut den Stadtwerken Tübingen kann es Verspätungen, Fahrtausfälle oder geringere Beförderungkapazitäten an beiden Streiktagen geben.

RAB streikt in Tübingen

In Tübingen könnten rund zwei Drittel der Fahrten der Linie 19 betroffen sein. Ausgenommen sind Fahrten, die durch das Busunternehmen Kocher durchgeführt werden. Insbesondere entfallen gegebenenfalls alle Fahrten im morgendlichen Berufs- und Schulverkehr vor 8:45 Uhr. Mögliche Fahrtausfälle finden sich auf der TüBus-Seite: www.swtue.de/verkehr.

Zahlreiche Buslinien im Kreis Calw betroffen

Auch im Kreis Calw kann es zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr kommen, teilte das dortige Landratsamt mit. Private Verkehrsunternehmen werden nicht bestreikt.

Abschlussprüfungen werden nicht verschoben

Das Landeskultusministerium teilte anlässlich der am Montag anstehenden Deutsch- Abschlussprüfungen an Haupt-, Real- und Werkrealschulen mit, dass diese nicht verschoben werden. Die Schulpflicht entfalle auch nicht wegen des Streiks. Lediglich eine 30-minütige Verspätung werde toleriert. In Einzelfällen könne die Schule den 19. Juni als Nachholtermin anbieten.