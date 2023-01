Schlechtere Obsternte im Kreis Reutlingen

Die Obsternte in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr laut Statistischem Landesamt besser ausgefallen als erwartet. In der Region Neckar-Alb gab es größere Unterschiede.

Die Obsternte ist im vergangenen Jahr im Kreis Reutlingen nicht so gut ausgefallen. SWR Thomas Scholz

Die Obsternte in der Region-Neckar ist unterschiedlich ausgefallen. Im Zollernalbkreis wurden mehr Äpfel und Birnen geerntet als erwartet. Nach dem trockenen Sommer sei dafür vor allem die Feuchtigkeit im September verantwortlich, so Markus Zehnder vom Landwirtschaftsamt in Balingen. Die Menge entspricht in etwa der im Jahr 2021. Im Kreis Tübingen wurden die Früchte teilweise durch Frost, Hagel oder Sonnenbrände beschädigt. Die Obstbauern melden eine unterdurchschnittliche Ernte.

Weniger Obst im Kreis Reutlingen

Auch der Obst- und Gartenbauverein Reutlingen beklagt eine niedrigere Apfelernte als in den Vorjahren. Zudem seien die Äpfel kleiner als sonst gewesen, sagte Bodo Kablau dem SWR. Die Mostereien hatten Probleme ihre Kontingente zu erfüllen. Deutlich verringerte Erträge meldet auch der Obst- und Gartenbauverein in Dettingen an der Erms. Dort seien nur etwa 60 Prozent der üblichen Apfel- und Birnenmenge geerntet worden. Immerhin die Kirschenernte sei zufriedenstellend gewesen - trotz Kirschfrucht- und Kirschessigfliegen.