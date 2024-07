Das Dublin-Verfahren

Das Dublin-Verfahren regelt, welches Land in Europa sich um die Durchführung eines Asylverfahrens kümmert. In der Regel ist der Staat zuständig, in dem sich eine Asylbewerberin oder ein Asylbewerber zum ersten Mal registriert hat. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) kann Geflüchtete daher in das Land abschieben, über das sie in die EU eingereist sind.

Für die Abschiebung hat das BAMF im Regelfall sechs Monate Zeit. Wenn diese Frist abgelaufen ist, darf der Asylbewerber oder die Asylbewerberin in Deutschland bleiben. Die Dublin-Verordnung gilt in allen EU-Mitgliedstaaten, sowie in Norwegen, Irland, Liechtenstein und der Schweiz.

(Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)