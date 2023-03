Sieben Lämmchen hält eine 14-jährige Schülerin aus Balingen-Engstlatt (Zollernalbkreis). Sie besucht die Tiere täglich und zieht sie groß, bis die geschlachtet werden.

Romy Wengert hat ein besonderes Hobby: Die 14-Jährige hält sieben Lämmer in Balingen-Engstlatt. Als sie noch ganz jung waren, besuchte sie sie viermal täglich. Momentan kümmert sie sich einmal am Tag um die kleine Schafherde. Sie füttert die Tiere und geht mit ihnen spazieren.

Romys Eltern haben eine Metzgerei in Erzingen mit einer Filiale in Engstlatt. Romy weiß schon, dass einige der Lämmer dann auch geschlachtet werden sollen. Zwei von ihnen dürfen aber überleben und in die Herde kommen. Wenn im Herbst neue Lämmer geboren werden, will Romy auch wieder bereit stehen und sie groß ziehen.