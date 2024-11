Züge auf Rheintalbahn rollen wieder nach Oberleitungsschaden in Bad Krozingen

per Mail teilen

Auf der Rheintalbahn sind am Donnerstagmittag Regional- und Fernzüge ausgefallen. Ein Bagger hatte bei Bad Krozingen (Breisgau-Hochschwarzwald) eine Oberleitung abgerissen.

Seit 15:40 Uhr rollen die Züge auf der Rheintalbahn wieder, wie eine Bahnsprecherin bestätigte. Am Donnerstagmittag hatte ein Bagger eine Oberleitung bei Bad Krozingen beschädigt und so den Bahnverkehr zwischen Freiburg und Basel lahmgelegt. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen. Die beschädigte Oberleitung ist inzwischen repariert. Bis sich der reguläre Fahrplan wieder einpendelt, dauert es aber ein wenig.

Anita Westrup berichtet in SWR4 über den Oberleitungsschaden:

Regional- und Fernzüge auf der Rheintalbahn fielen aus

Wegen der beschädigten Oberleitung waren zahlreiche Regio- und Fernverbindungen lahm gelegt. Betroffen waren im Fernverkehr hauptsächlich Verbindungen nach Basel – etwa aus Hamburg, Berlin oder Düsseldorf, wie ein Bahnsprecher sagte. Züge aus Richtung Offenburg endeten außerplanmäßig in Freiburg. Für Reisende aus Basel endete die Fahrt in Heitersheim. Die Bahn ließ die gestrandeten Bahnreisenden in Ersatzbusse umsteigen. Im Regionalverkehr waren die Linien RE 7, RB 26 und RB 27 betroffen.